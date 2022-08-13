Начало деоккупации: на Херсонщине рассказали, как оставили РФ без подкрепления

Оккупантов оставляют без подкрепления на Херсонщине / pixabay.com

На правом берегу Херсона войска российских оккупантов остаются без надлежащего подкрепления.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, это является началом деоккупации захваченной РФ Херсонской области.

"Херсонщина. Фактически на правом берегу рашисты остаются без должного подкрепления. Это и начало деокуации Херсонщины - по крайней мере, ее первого этапа", - отметил он.

В свою очередь в ОК Пивдень сообщили о том, что ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки и вывели его из строя.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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