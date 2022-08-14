Украина много раз предлагала закончить войну - Зеленский

Украинцы должны защищаться и отвечать на каждое проявление террора, говорит Зеленский.
Украинская сторона много раз предлагала Российской Федерации закончить войну и покинуть захваченные территории.
Как сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении, пока Москва верит только в террор.
Он отметил, что в ближайшее время Верховная Рада одобрит продление военного положения и общей мобилизации.
"Очевидное решение, очевидные причины. Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Не сможет", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, это означает, что украинцы должны защищаться и отвечать на каждое проявление террора.
"Мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще большее число стран к нашей антивоенной коалиции. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война", - добавил президент.
Также президент обратился к россиянам, которые выступают против войны, и призвал громко заявить об этом.
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