"Заблудился в поисках спортзала": ВСУ "закончили" карьеру тренера по дзюдо из Перми

Оккупант / скриншот

В Украине был ликвидирован 56-летний тренер по дзюдо из России Алексей Шварев. На войну он вызвался идти добровольно.

Оккупант был родом из Перми, а о его уничтожении написали местные СМИ, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Тренер по дзюдо заблудился, видимо, в поисках спортзала? Сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил он.

Известно, что Шварев был тренером спортивной школы по дзюдо "Пермский кодокан", тренером высшей категории, КМС СССР по дзюдо и самбо.

У Шварева был опыт боевых действий. Оккупанта, участвовавшего в оккупации, убийствах и издевательствах, наградили в РФ орденом и похоронили 1 августа.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ликвидировали члена российской партии ЛДПР, который приехал воевать против Украины добровольцем. Он родился в Новочеркасске в семье военного. После школы поступил в Харьковское высшее военное танковое командное училище, где и познакомился с будущей вдовой Анной.

Также мы рассказывали, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Читайте также: