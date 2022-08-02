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У Жириновского пополнение: в Украине ликвидировали оккупанта из ЛДПР

2 августа 2022, 09:01

Захватчик был одним из основателей регионального отделения ЛДПР в Волгограде.

Александр Карпенко
Александр Карпенко / скриншот

ВСУ ликвидировали члена российской партии ЛДПР, который приехал воевать против Украины добровольцем.

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook сообщил, что воевал он самого начала так называемой "спецоперации".

"У Владимира Вольфовича пополнение - в Украине деполитизирован и демилитаризирован член ЛДПР, политтехнолог и "доброволец" из Волгограда Александр Карпенко", - сообщил журналист.

По его словам, ликвидированный оккупант был одним из основателей регионального отделения ЛДПР в Волгограде, координатором партии по предвыборным кампаниям разных уровней.

"Александр Карпенко, был убит в Украине 2 июля. Будучи капитаном запаса, Карпенко включился в "спецоперации" с момента её начала. Проводы к Жириновскому состоялись 31 июля", - рассказал Комахидзе.

Также он подчеркнул, что Александр Карпенко родился в Новочеркасске в семье военного. После школы поступил в Харьковское высшее военное танковое командное училище, где и познакомился с будущей вдовой Анной.

Оккупант
Александр Карпенко / facebook.com/irakli.komaxidze

Напомним, Вооруженные Силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из воинских частей специального назначения.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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