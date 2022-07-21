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"У Кобзона в аду без работы не останется": в Украине ликвидирован оккупант, известный как DJ Mongol

21 июля 2022, 08:54

34-летний Азат Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

Азат Шакиров
Азат Шакиров ликвидирован в Украине / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Уфы Азата Шакирова. В стране-агрессоре РФ он был известен как DJ Mongol. Об этом в Facebook сообщил OSINT-разведчик, волонтер InformNapalm из Грузии Иракли Комахидзе.

В России утверждают, что 34-летний Шакиров решил пойти на войну добровольно. Захватчик дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения.

Подробности гибели Шакирова не уточняются. Известно лишь то, что похороны пройдут 21 июля.

"34-летний Азат Шакиров из Уфы дослуживал последний месяц контракта в одной из войсковых частей специального назначения. Уфимцам он знаком как Диджей – DJ Mongol выступавший с музыкальными сетами в местных клубах. Подробности его гибели не уточняются. Похороны военного пройдут завтра, 21 июля. У Кобзона в аду без работы не останется", – написал Комахидзе.

Азат Шакиров работал ди-джеем
Азат Шакиров работал диджеем / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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