Бойцы ВСУ ликвидировали командира взвода снайперов оккупантов РФ

Ликвидированный оккупант Иван Дьяков имел звание старший лейтенант.
В ходе боев украинские защитники ликвидировали командира взвода снайперов армии оккупантов РФ Ивана Дьякова.
О результативных действиях бойцов Вооруженных сил Украины по уничтожению российских оккупантов рассказал офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем канале в Telegram.
По его данным, ликвидированный оккупант имел звание старший лейтенант.
"…Дьяков Иван сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил он.
Кроме того, Штрилиц также опубликовал фото уничтоженного рашиста.
При этом в Украине также был ликвидирован старший лейтенант РФ Артем Лапин, уточнил Штефан.
Он добавил, что бойцы ВСУ также уничтожили старшего лейтенанта рашистов Артема Пастухова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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