Бойцы ВСУ ликвидировали командира взвода снайперов оккупантов РФ

Иван Дьяков / t.me/s/a_shtirlitz

В ходе боев украинские защитники ликвидировали командира взвода снайперов армии оккупантов РФ Ивана Дьякова.

О результативных действиях бойцов Вооруженных сил Украины по уничтожению российских оккупантов рассказал офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем канале в Telegram.

По его данным, ликвидированный оккупант имел звание старший лейтенант.

"…Дьяков Иван сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил он.

Кроме того, Штрилиц также опубликовал фото уничтоженного рашиста.

При этом в Украине также был ликвидирован старший лейтенант РФ Артем Лапин, уточнил Штефан.

Артем Лапин / t.me/s/a_shtirlitz

Он добавил, что бойцы ВСУ также уничтожили старшего лейтенанта рашистов Артема Пастухова.

Артем Пастухов / t.me/s/a_shtirlitz

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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