На Западе дали прогноз развала РФ и смерти Путина после победы Украины

Уничтоженная техника РФ на фронте / Facebook/80brigade

Поражение Кремля в войне с Украиной будет иметь непредсказуемые геополитические последствия, заявил специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто.

В России все зависит от того, кто возглавит страну после Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью Каналу 24.

Военный аналитик уверен в том, что нынешний хозяин Кремля после войны не выживет.

Вместе с тем он также подчеркнул, что после окончания войны в России изменятся границы.

"Если кто-то будет как Путин, то на России начнется новый парад суверенитетов, когда все меньшинства, угнетенные веками, восстанут. Они чувствуют слабость в Кремле, а слабость там есть. А что с этим будет делать Запад и Америка – все будет зависеть от того, насколько мощными будут эти восстания", – добавил Дебатто.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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