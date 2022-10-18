УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Западе дали прогноз развала РФ и смерти Путина после победы Украины

18 октября 2022, 18:30

После окончания войны в России изменятся границы, не исключил Дэвид Дебатто.

война
Уничтоженная техника РФ на фронте / Facebook/80brigade

Поражение Кремля в войне с Украиной будет иметь непредсказуемые геополитические последствия, заявил специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто.

В России все зависит от того, кто возглавит страну после Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью Каналу 24.

Военный аналитик уверен в том, что нынешний хозяин Кремля после войны не выживет.

Вместе с тем он также подчеркнул, что после окончания войны в России изменятся границы.

"Если кто-то будет как Путин, то на России начнется новый парад суверенитетов, когда все меньшинства, угнетенные веками, восстанут. Они чувствуют слабость в Кремле, а слабость там есть. А что с этим будет делать Запад и Америка – все будет зависеть от того, насколько мощными будут эти восстания", – добавил Дебатто.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

Читайте еще:

ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:33

Правоохранительные органы вручили подозрение вице-президенту УАФ Записоцкому

18:30

На Западе дали прогноз развала РФ и смерти Путина после победы УкраиныВидео

18:28

Бронемашины Dingo, гаубицы Panzerhaubitze 2000 и антидроны: ФРГ готовит мощный пакет помощи УкраинеВидео

18:21

Как правильно стирать шерстяной свитер: 7 золотых правил и когда стиральная машинка – это "зло"

18:17

Россия предложила что-то важное Ирану в обмен на дроны-убийцы: Подоляк озвучил 3 варианта

Реклама
18:13

Измученная Чехова рассказала о борьбе с болезнью

18:04

"9 из 10 категорически против войны": экс-депутат Госдумы РФ рассказал о настроениях в окружении Путина

17:47

Оккупанты готовы убегать: разведчик ВСУ рассказал о подготовке прорыва на югеВидео

17:46

РФ не хватает крылатых ракет, дроны Ирана не могут уничтожить энергосети Украины – Sky NewsВидео

17:23

Глава ГУР рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

17:18

Денежная удача и благополучие: 4 знака будут жить в шоколаде в 2023 годуВидео

17:11

Умер солист и основатель группы Ricchi e Poveri - итальянец Франко Гатти

17:00

"Если он погиб, то когда это было": Буданов рассказал, жив ли российский диктатор Путин

16:58

Гиркина перебросили на оккупированную территорию Украины: в разведке раскрыли деталиВидео

16:53

Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО - КулебаВидео

16:36

Отмена призыва на срочную службу во время войны: Рада приняла важный законВидео

16:35

"Страшилки" диктатора Путина Украину не запугают, Киев освободит свою землю – ДаниловВидео

16:22

Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном - КулебаВидео

16:16

"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала о спасении украинца из Херсонщины из русского пленаВидео

16:13

Не по 60 грн за десяток: украинцам рассказали, когда будут адекватные цены на яйца

Реклама
16:10

Бомбезная закуска, которую сметают со стола: бюджетный рецептВидео

15:59

Ускорит распад РФ: в разведке оценили вероятность ядерного удара Путина по УкраинеВидео

15:55

Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедностиВидео

15:52

Как убрать катышки с одежды без машинки за 30 секунд: 5 эффективных способов

15:43

Оккупантам светит "котел" на Херсонщине: в клещах 15-тысячная группировка РФ – экспертВидео

15:41

Парламент Эстонии признал РФ государством-террористом и выступил с поддержкой УкраиныВидео

15:39

"Уничтожить": Коля Серьга мощно обратился к россиянам

15:33

Два чайных пакетика превратят даже самый дешевый рис в шедевр: как работает лайфхак

15:29

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

15:21

Ракетный удар по Киеву: погибли три человека - КличкоФотоВидео

15:20

Упал в обморок и больше не пришел в себя: популярный певец умер прямо на сцене

15:19

Цены на гречку рухнут: украинцам назвали новую стоимость

14:53

Две таблетки из аптечки заставят декабрист цвести: чем подкормить рождественник в домашних условияхВидео

14:51

Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

14:48

Испортили сюжет: освобожденные из плена оккупанты заставили пропагандистов РФ бежать от них с камеройВидео

14:47

"Против нас борется недоразумение": Арестович жестко высказался о попытках РФ запугать украинцевВидео

14:34

Россия готовит бомбоубежища в Москве: Пономарев назвал неожиданную причину

14:29

Падчерица Потапа впервые показала своего мужа-мусульманина

14:18

Никогда не добавляйте один ингредиент в фарш, чтобы котлеты и фрикадельки не теряли форму: рецептВидео

14:03

"Не захватил Украину танками, то атакует дронами": глава МИД Британии назвал Путина трусомВидео

Реклама
14:03

Самый красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всё и выглядит дорогоФото

13:56

Становятся "пушечным мясом": пленный оккупант рассказал, как "повар Путина" набирает зеков на войну

13:41

Провоевал всю жизнь: ВСУ ликвидировали российского "хана"-капитана из ТатарстанаВидео

13:19

В Лимане нашли тела убитых оккупантами детей: самой маленькой девочке было около годаВидео

13:13

"Били каждое утро и вечер": освобожденные из плена украинки рассказали, как над ними издевались в РФВидео

12:44

Успокоится за 5 секунд: что делать, если маленький ребенок постоянно плачетВидео

12:32

Обстрелы ТЭС Украины: российские ракеты убили одного человека, шестеро - ранены

12:25

В Беларусь прибыли истребители, которые могут нести любимицу Путина – ракету "Кинжал"

12:21

В Украине с 10 октября разрушено 30% электростанций – ЗеленскийВидео

12:10

Пугачева готовится стать матерью в четвертый раз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять