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Зеленский обвинил Москву в терроре и отказе от переговоров

9 октября 2022, 23:03

Владимир Зеленский заявил о терроре РФ на государственном уровне.

Владимир Зеленский, Владимир Путин
Владимир Зеленский ответил на лживые предложения РФ о переговорах / УНИАН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

"Удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только на этой неделе, за время с 3 октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек", - сказал он в видеообращении в воскресенье.

"А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, другим городам Украины... Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре Украины, гражданским людям", - отметил он.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

"Необходимо официальное признание России государством-террористом, нужны ограничения любых экономических контактов с любыми российскими субъектами. Нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России - от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция будет на днях рассматриваться Генассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле", - отметил глава государства.

Он призвал "ускорить предоставление Украине эффективных систем противовоздушной обороны. Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении оборонной, политической и финансовой поддержке Украины - это и есть единственный переговорный формат, который может реально приблизить мир".

Он поблагодарил "всех, кто помогает нам противостоять террору. Благодарю всех, кто воюет и работает ради возвращения Украине мира и каждому украинцу – гарантий права на жизнь и безопасность. Вечная память всем жертвам российского террора".

Напомним, ранее Путин заявил о том, что за взрывами на Крымском мосту якобы стоят спецслужбы Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина с обвинениями в адрес Украины в организации взрывов на Крымском мосту.

Он подчеркнул, что обвинение Путина Украины в взрыве на Крымском мосту, "выглядит слишком цинично даже для России".

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