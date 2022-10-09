"Здесь только одно государство-террорист": в ОП жестко ответили на обвинения Путина

Михаил Подоляк прокомментировал обвинения со сотороны Владимира Путина / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина с обвинениями в адрес Украины в организации взрывов на Крымском мосту.

Он подчеркнул, что обвинение Путина Украины в взрыве на Крымском мосту, "выглядит слишком цинично даже для России". Об этом советник главы ОП написал в своем Twitter.

Вместе с тем он напомнил о том, что ранее РФ нанесла террористический удар по жилым кварталам Запорожья, в результате чего погибли 13 человек.

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", - добавил Подоляк.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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