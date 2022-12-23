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Три республики готовятся "на выход": Путина предупредили о развале РФ уже в 2023 году - СМИ

23 декабря 2022, 10:06
Развал России может начаться лишь в случае глубокого политического кризиса, а он произойдет во второй половине следующего года, если Путин останется у власти.
Владимир Путин
Путина больше интересует Украина, "чем мрачное будущее, куда он ведёт свою страну" / сайт Кремля

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля.

По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

"В элитах Татарстана на сегодняшний день складывается устойчивое мнение, что кремлёвское руководство в Москве собирается фактически их уничтожить, раздавив и растоптав субъектность. Возможный призыв руководящих элит Татарстана к населению республики поддержать суверенитет и выйти из состава РФ будет воспринят по большей части с воодушевлением. Более того, эксперты Совбеза считают, что значительная часть представителей силовых структур Татарстана выступят в поддержку суверенитета и будут готовы вооружить активную часть населения, выступающего за отделение от России", - говорится в сообщение.

Вместе с Татарстаном о выходе из состава России могут уже в следующем году заявить Башкортостан и Чечня.

По мнению авторов доклада, чеченские подразделения, принимающие участие в войне в Украине, получают боевой опыт и изучают возможности российских военных планировать и вести боевые действия, для того чтобы использовать свои знания и опыт уже в противостоянии с российскими войсками.

Генерал СВР отмечает, что развал России может начаться лишь в случае глубокого политического кризиса.

"Но "вишенка на торте" этого доклада и есть прогноз неминуемого политического кризиса во второй половине следующего года, при условии, что Путин остается у власти и процесс транзита так и не будет запущен до марта следующего года", - говорится в сообщении.

При этом Путин якобы не захотел обсуждать с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым доклад и только ознакомился с содержанием.

"В ближайшее время готовится очередной массированный ракетный удар по Украине, эта тема вызывает у Путина куда больший интерес, чем мрачное будущее, куда он уверенно ведёт страну", - резюмировали на канале.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

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