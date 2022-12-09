Армия Путина потеряла наступательный потенциал, в перспективе РФ ждут два варианта - Жданов

Оккупационная армия способна создавать угрозу наступления лишь на отдельных участках фронта, на большей части линии фронта она ушла в "жесткую оборону".

У российской армии больше нет наступательного потенциала, сказал Олег Жданов / depositphotos.com и УНИАН

Российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, сегодняшняя война Путина против Украины – это война на истощение.

"Путин будет пытаться выжать из России весь военный потенциал для того, чтобы вести войну с нами на истощение. Для него это единственный выход, потому что наступательного потенциала у российской армии больше нет", – сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Военный эксперт добавил, что оккупационная армия способна создавать угрозу наступления лишь на отдельных участках фронта, в то время как на большей части линии фронта ушла в "жесткую оборону".

При этом Путин пытается убедить собственное население в том, что "спецоперация" в Украине идет по плану и что война будет затяжной. Таким образом он хочет убедить россиян в том, что необходимости в мобилизации нет, хотя по факту она не прекращалась.

"Но настроения в России уже не те. Люди хоть и поддерживают в большинстве войну с Украиной, но они уже начинают задавать вопрос: подождите, почему мы должны идти в бой, если есть самая непобедимая и легендарная армия?" – сказал Жданов.

По оценкам эксперта, потеря оборонного потенциала в худшем случае грозит развалом Российской Федерации, в лучшем – сменой властных элит.

Как сообщал Главред, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад Российской Федерации зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что после поражения России в войне часть регионов РФ может попытаться войти в состав Украины.

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