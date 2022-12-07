Путин проговорился: впервые назвал "СВО" войной и заявил об угрозе ядерного конфликта

Владимир Путин обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса".

Владимир Путин впервые назвал "СВО" войной / Коллаж фото сайт Кремля, 93-я ОМБр Холодный Яр

Президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией".

В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину. Об этом он заявил во время заседания российского "Совета по развитию гражданского общества и прав человека", сообщают российские пропагандисты.

"Война была начата не нами, а в 2014 году после "государственного переворота" в Украине. Она была начата украинскими тогда властями, которые пришли в коридоры этой власти с помощью "госпереворота" для подавления волеизъявления людей, живших на Донбассе", — сказал Путин.

Он также обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса".

Путину мерещится угроза ядерной войны

Кроме того, Путин также заявил о росте угрозы ядерной войны.

"По поводу угрозы ядерной войны – такая угроза нарастает, чего греха таить. Относительно того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой, но если не применит первой, значит, что и второй не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничены", – сказал он.

"Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой по всему миру", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом".

Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

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