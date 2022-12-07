Путин "собрался" долго воевать и отправил в Украину 150 тысяч новых оккупантов

Директор агрессора России Путин назвал, дескать, "значимым результатом" оккупационный контроль Москвы только над некоторыми территориями Украины.

Путин подозрительно почеркал ручкой, когда вспомнил о захваченных Россией территориях Украины / Скриншот соцсети

Российский директор Владимир Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами только некоторых украинских территорий он посчитал, мол, "значимым результатом". Также Путин признался, что уже 150 тысяч мобилизованных россиян отправили на фронт воевать против ВСУ в рядах захватчиков.

Как сообщает пропагандистское издание РИА Новости, глава Кремля Путин рассказал о том, что в России в рамках так называемой "частичной мобилизации" отправили воевать против Украины уже 150 тысяч россиян.

По его словам, из них 77 тысяч уже находятся в боевых подразделениях, остальные, дескать, "на вторых-третьих рубежах" или якобы "проходят подготовку".

"Из 300 тыс мобилизованных только 150 тыс находятся в зоне спецоперации, из них 77 тыс в боевых подразделениях, а остальные - на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку", - говорит председатель РФ.

Также он добавил, что еще 150 тысяч находятся в учебных центрах – это, мол, "боевой резерв".

Кроме того, Путин считает, что война России против Украины может затянуться. При этом он уверен – "цели достигаются", все как всегда "идет по плану".

"Ну конечно, это длительный процесс может быть, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории…но вот и такой, все-таки, значимый результат для России", - подчеркнул Путин, подозрительно почеркав ручкой после слов об оккупации украинских земель.

Новая волна мобилизации в России

В Институте изучения войны ранее заявили, что государство-агрессор РФ готовит новую волну мобилизации. Как полагают аналитики, новая волна, по всей вероятности, ухудшит ситуацию и качество войск российских оккупантов. Уровень подготовки новых оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR сообщали, что Путин, дескать, готовит всеобщую мобилизацию в России и военное положение на большей части территории страны. Решение он якобы принял из-за тяжелой ситуации для российских захватчиков в Украине.

В Генштабе ВСУ рассказали, что новая волна мобилизации в РФ может начаться с 10 декабря. Причем оккупанты намерены мобилизовать и лиц, которые живут на захваченных территориях Украины.

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