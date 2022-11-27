УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали дату

27 ноября 2022, 09:46

Москва собралась проводить свою так называемую "мобилизацию" и на оккупированных территориях Украины, сказали в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Мобилизация в России
Мобилизация в оккупационные войска России должна начаться с 10 декабря - Генштаб ВСУ / Соцсети

Страна-оккупант Россия намерена в своей стране и на временно оккупированных территориях Украины провести новую волну скрытой мобилизации в войска. Она должна начаться с 10 декабря. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба 27 сентября сообщили о том, что согласно поступившей информации, в РФ и на временно оккупированных территориях Украины российские власти готовят новую волну скрытой мобилизации.

"Призывать" в ряды оккупационной армии для войны против украинского государства собираются с 10 декабря.

"По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - подчеркивается в сообщении.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который ведет якобы бывший генерал Службы внешней разведки РФ, сообщалось, что Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", - пишет канал.

Другие новости:

мобилизация войска России Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:48

"Массовый обстрел может быть в любую минуту": украинцам назвали 8 основных шагов для подготовки

09:47

Не сиделось на пенсии: в Украине ликвидировали оккупанта, который служил почти 50 лет назад

09:46

Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали датуВидео

09:27

Звезда фильма "Любовь и голуби" обрадовался побегу осудивших войну звезд из России

08:51

"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

Реклама
08:35

Путину не удастся победить Украину бомбардировками энергоснабжения зимой – СтолтенбергВидео

08:35

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2022 года: Овнам – расходы и потери, а Весам – упадок сил

08:30

Фейерверк счастья и лавина эмоций: зимние праздники 2023 – что подарить детям

08:20

Путин стал совершеннейшим идиотом, его нельзя показывать людяммнение

08:00

Россия ударит ракетами по Киево-Печерской Лавре, когда потеряет над ней контроль - Кочетков

07:45

На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYTВидео

06:30

Хитрые воры хорошо знают об этих местах: где нельзя прятать деньги в квартире

06:25

Часы тикают в холодном одиноком бункеремнение

05:25

"У Лукашенко паранойя": Фейгин рассказал о вероятных планах ликвидации белорусского диктатора

04:30

Как выбрать спелый ананас: 4 совета для покупки самого вкусного и сочного фрукта

03:30

Резкое похолодание до - 10º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

02:30

Дипломат объяснил, почему РФ не выгонят из G20

01:35

"Нужно готовить население": эксперт объяснил последствия блэкаутаВидео

01:00

Гороскоп таро на неделю 28 ноября - 4 декабря: Овнам – развитие интуиции, а Козерогам – успех

26 ноября, суббота
23:50

"В России больше нет шансов": Шольц заявил, что РФ никогда не выиграет войну против Украины

Реклама
23:40

"Энергосистема Украины расшатана": эксперт рассказал, сколько дней может длиться следующий блэкаутВидео

23:35

"Полноценный город под Москвой": эксперт рассказал об укрытиях, в которых скрывается испуганный ПутинВидео

23:15

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

23:10

"Сморщенная ягодка": мама Наташи Королевой ошарашила внешним видомВидео

22:54

Ему было всего 2 дня: на Запорожье похоронили младенца, убитого российской ракетой в роддоме

22:52

Приметы на 28 ноября: какие 5 запретов строго запрещено нарушать в особенный деньВидео

22:38

"Приеду на фронт с "Хрюшей": российская пропагандистка придумала способ заставить украинцев сдатьсяВидео

22:35

"До Нового года мы можем зайти в Крым": Свитан назвал главное условие возвращения полуостроваВидео

22:10

"Хотят смерти Путина": Фейгин рассказал, могут ли российские элиты ликвидировать главу Кремля

22:05

Вечером могут увеличить число отключений электричества: Зеленский назвал причинуВидео

21:39

ВСУ уничтожили треть полка чеченцев, которые совершали зверства в Мариуполе и на Запорожье

21:30

Почему шерстяную кофту обязательно нужно класть в морозилку: хитрый способ от опытных хозяек

21:28

"Запаситесь сухпайками": Арахамия предупредил о новом массированном обстреле РФ и назвал срокиВидео

20:36

ВСУ уничтожили рок-звезду из "ДНР", мобилизованного на войну с УкраинойВидео

20:20

"НАТО должно ввести войска в Украину": Чорновил заявил, что удары РФ по энергообъектах – это геноцидВидео

20:02

Отключения электричества сократят: в Раде обрадовали прогнозом и назвали срокиВидео

20:00

Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемыВидео

19:58

Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

19:30

ФБР подало в розыск Пригожина: в чем США его обвиняютВидео

19:23

Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023Видео

Реклама
19:21

Два ЗРК Patriot "закроют" запад Украины: Берлин может передать Киеву американскую систему ПВОВидео

19:11

Путин проболтался, выдал свою главную военную тайнумнение

19:05

Иначе не доставали: ВСУ обстреливали оккупантов на Змеином из САУ Caesar, подплывая на баржах – NYTВидео

18:33

Умер глава МИД Беларуси Макей: СМИ назвали вероятную причинуВидео

18:31

Всего 5 имен, к которым всегда липнут деньги: удача на их сторонеВидео

18:30

"Орбану нужен враг": мэр Будапешта рассказал о странной стратегии венгерского премьера

18:27

В РФ нервничают пропагандисты, они усомнились в статусе Крыма – ГуменюкВидео

18:07

РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: эксперт спрогнозировал срокиВидео

17:45

Конкуренция Пригожину: в РФ создадут новую ЧВК, которой будет руководить друг Януковича – разведкаВидео

17:21

"Сталин 21 века": Моравецкий жестко прошелся по диктатору Путину

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять