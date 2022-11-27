Россия готовит новую волну скрытой мобилизации: в Генштабе ВСУ назвали дату

Мобилизация в оккупационные войска России должна начаться с 10 декабря - Генштаб ВСУ / Соцсети

Страна-оккупант Россия намерена в своей стране и на временно оккупированных территориях Украины провести новую волну скрытой мобилизации в войска. Она должна начаться с 10 декабря. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба 27 сентября сообщили о том, что согласно поступившей информации, в РФ и на временно оккупированных территориях Украины российские власти готовят новую волну скрытой мобилизации.

"Призывать" в ряды оккупационной армии для войны против украинского государства собираются с 10 декабря.

"По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению, с 10 декабря текущего года, очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - подчеркивается в сообщении.

Мобилизация в России

В Институте изучения войны заявляли, что Россия готовит новую волну мобилизации. По мнению аналитиков, очередная волна, скорее всего, только ухудшит ситуацию и качество войск. Уровень подготовки таких оккупантов будет низким.

В Telegram-канале Generall SVR, который ведет якобы бывший генерал Службы внешней разведки РФ, сообщалось, что Путин предложил объявить полную мобилизацию и военное положение на большей части территории России.

Такое решение он, дескать, принял после того, как ему рассказали о тяжелой ситуации для оккупационных войск на войне против Украины.

"На этом фоне Путин заявил, что убежден в необходимости проведения полноценной мобилизации. Теперь, по его мнению, вторая волна частичной мобилизации ничего не решит, и это будет как "резать хвост собаке по частям". Президент высказал мнение, что мобилизация необходима и надо лишь продумать, как ее объявить и, главное, провести наиболее эффективно и без эксцессов, учитывая опыт частичной мобилизации", - пишет канал.

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