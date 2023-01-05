России хватит ресурсов на полтора года войны, но она не закончится, пока Путин у власти - Гудков

Даже если война затянется на некоторое время, России не хватит никаких ресурсов, чтобы поддерживать боевые действия десять лет, считает Геннадий Гудков.

Если Запад не додавит режим Путина, мир с Россией превратится в перемирие - Геннадий Гудков / Главред

Полномасштабная агрессия России против Украины длится уже больше десяти месяцев, и все это время страна-агрессор не оставляет попыток удержать за собой оккупированные территории. Однако потуги Кремля обрастают для него все новыми и новыми проблемами внутри России. Как следствие, кремлевскому режиму приходится искать оправдания своим бесчеловечным действиям против Украины и скармливать их россиянам.

В интервью Главреду российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков рассказал о том, при каких условиях война в Украине закончится в 2023 году, как надолго России хватит ресурсов для ведения войны и сможет ли она получать помощь извне, насколько прочен режим Путина и устоит ли он в случае ухода диктатора от власти.

BBC недавно опубликовало статью, в которой указывались 5 сценариев развития ситуации в Украине в 2023 году. В частности, среди них говорилось о том, что Украина может выиграть войну и уже в январе начать освобождение Крыма. Какими, на ваш взгляд, могут быть оптимистичные и пессимистичные сценарии для Украины на 2023 год?

Оптимистический прогноз очень простой – военная победа Украины, деоккупация ее территорий полностью или с некоторыми исключениями, заключение мира с Россией при помощи западной коалиции на ее условиях. А дальше уже мир додавливает путинский режим, чтобы тот исчез с политической карты цивилизации. Могут быть различные варианты этого сценария, но суть такая.

Второй сценарий, не сказал бы что пессимистический, но он ближе к разумному пессимизму – Путин продолжает мобилизовывать людей, проводит их подготовку и бросает в бой большое количество вновь набранных солдат, военно-промышленный комплекс (ВПК) удается запустить на более-менее масштабное производство оружия, война превращается в позиционную, сводится к артиллерийским дуэлям и локальным контратакам. То есть война не заканчивается в 2023 и переносится на 2024 год при всем том, что в это время продолжается истощение ресурсов России, а жизнь в Украине представляет из себя ожидание чего-то драматического. Но есть и совсем плохой сценарий, когда Путин все-таки решается на применение ядерного оружия, и тут мы уже с вами можем считать какие-то другие варианты.

Если говорить о выходе Украины на границы 1991 года, будет ли это означать окончание большой войны с Россией и дальнейший разговор о репарациях? Или же это будет периодом отложенной войны?

Это будет зависеть не от Украины, а от России и позиции международной коалиции. Если международная коалиция не додавит режим Путина, это будет не мир, а перемирие.

Путин будет одержим жаждой реванша. Он будет понимать, что только закручивание гаек и превращение страны в осажденную крепость, выпускающую оружие в бешеных количествах и готовящуюся к новой войне, будет единственным способом сохранения власти. Я не уверен, что и в этом сценарии ему удастся ее удержать, но тем не менее такой шанс ему может представиться. Поэтому, конечно, война не закончится только подписанием мирного договора и деоккупацией территорий. Может, какая-то их часть останется за Путиным на период 2023 года и дальше будут политические переговоры.

Ведь война состоит из двух этапов: военной победы Украины и победы всей коалиции над путинским режимом (не военной, но той, что приведет к краху его режима).

А что Путин может за собой оставить? Крым или же речь идет о других украинских регионах, которые он будет на тот момент контролировать?

С военной точки зрения удобнее биться за часть Донбасса, ведь это проще по логистике и всему остальному. Но с точки зрения имиджа, Путин будет больше биться за Крым, поскольку возвращение Крыма в состав Украины будет для него смертельным ударом. Поэтому исходя из военной логики у Донецка и Луганска ему будет проще удерживать позиции, но с точки зрения удержания власти он будет драться в основном за Крым.

Многие эксперты говорят о том, что война в Украине может растянуться как минимум на 10 лет. С чем, по-вашему, могут быть связаны такие прогнозы – зависит ли это от продолжительности жизни Путина либо есть еще какие-то факторы?

Мне кажется, что эти эксперты немного увлекаются арифметикой. Если мы берем во внимание 100-тысячные потери российской армии, которые пришлись на эти 10 месяцев войны, грубо говоря – по 10 тысяч в месяц, то, наверное, эксперты просто берут мобилизационный резерв, растягивают на это время, и у них получается арифметическая производная. Это неправильно, потому что война – это не арифметика, а ресурсы государства, терпение народа, мужество, стойкость, моральная правота и так далее. Все эти факторы не укладываются в арифметическую логику. Потому война, даже в случае, если она по каким-то объективным причинам непреодолимой силы затянется на некоторое время, все равно не может длиться так долго. России не хватит никаких ресурсов – человеческих, технических, военных – чтобы десять лет поддерживать боевые действия. Это невозможно.

А сколько реально они могут поддерживать эти действия? Как долго может длиться война – на сколько у России хватит ресурса?

Давайте посчитаем по финансам. Мы примерно знаем, сколько тратит Путин на войну поверх бюджета, утверждавшегося ранее. Точной суммы не помню, но расчеты экономистов говорят, что это примерно на полтора года. Хорошо, предположим, что что-то они там еще соскребут, наберут, два будет. Вот это максимальный срок по ресурсам, если считать чисто арифметически. Это не беря во внимание другие факторы, которые разрушают арифметику, о которых я сказал - моральное состояние армии, дух, мужество, героизм ВСУ и нарастающая помощь западной коалиции, которые снимают определенные барьеры страха. Страны Запада все равно обязаны соблюдать осторожность, чтобы не допустить ядерного апокалипсиса, поэтому поставки оружия увеличивают постепенно, чтобы не допустить смертельного риска. Потому все это не позволит Путину долго вести войну.

Если говорить о будущем годе, то какими вы видите перспективы для России? Хватит ли у нее оружия и средств, чтобы еще целый год вести войну? И где она может их взять, ведь видно, что у нее периодически возникают проблемы с вооружением.

Некоторые проблемы с вооружением возникают всегда и у всех. Вопрос в том, какие это проблемы. Путин сейчас пытается запустить ВПК и сталкивается с проблемой, в том числе - с кадровой, поскольку инженерные, конструкторские кадры физически устарели. Тем не менее, ему удалось запустить работу ряда достаточно больших предприятий оборонной промышленности чуть ли не в круглосуточном режиме, по 16 часов. Конечно, какую-то часть боеприпасов они сумеют выпустить, произвести ремонтные работы, выпустить то, что попроще – новые орудия, минометы. Сложную технику (танки, боевые машины со всеми системами защиты) выпускать долго и очень сложно поставить на поток. Мне сложно как не военному эксперту это оценить, но думаю, что какое-то количество простого оружия, которое, хоть и не с первого снаряда и не с первой мины, тоже стреляет и убивает, РФ еще сможет наладить, но в том, что касается более современного и мощного оружия преимущество будет у Украины и ВСУ. Потому я и думаю, что в ближайшее время они будут переходить в наступление и оттеснять российские оккупационные войска.

А извне Путин может привлечь военную помощь? Помимо Ирана, например, в Китае или других странах, либо же у него уже закрыта туда дорога?

Китай – нет, Иран может что-то поставлять. Трудно представить фантастический вариант, при котором на фронт бросят северокорейцев: им-то это зачем? Только если они поедут в Европу, то тут же и сбегут. Поэтому я пока не вижу союзников. Гипотетически Путин все-таки может додавить Лукашенко. Это, пожалуй, единственный ресурс мало-мальски прогнозируемый и понятный, но это может произойти условно (а, может, и нет) через труп Александра Лукашенко. Мы должны понимать, что сам Лукашенко будет делать все возможное для того, чтобы не ввязаться в прямую войну с Украиной.

А Путин, по-вашему, настроен идти в наступление с севера на Киев во второй раз?

Он был бы рад, только, по-моему, у него нет ни сил, ни возможностей. Мне кажется, он пока рассчитывает на армию Александра Лукашенко, а Лукашенко рассчитывает, что война закончится раньше, чем его припрут к стенке с требованием заставить армию Беларуси вступить в бой с Украиной.

У Путина и Лукашенко разные цели. И, ссылаясь на военных экспертов, без армии Лукашенко у российской армии нет серьезных сил, чтобы организовать масштабную военную операцию и наступать на Киев.

Если Путину не удастся совершить никаких прорывов в ближайшее время, как это отразится на позициях кремлевского режима? Удержится ли он у власти?

Его позиции будут постепенно ослабляться. И по мере количества и качества успехов Вооруженных Сил Украины, режим будет слабеть, начнутся внутренние процессы – раздрай, раскол, грызня кланов. Боюсь, что быстро он не рухнет, но полное военное поражение для Путина будет означать как минимум откат к границам 23 февраля или еще дальше. Для него это будет означать старт коллапса его режима, и тогда он потеряет всякие возможности для контроля своего окружения и страны.

А Путин это понимает? Может, он уже готовит себе преемника?

Нет, он этого не понимает. Он считает, что все идет более-менее (по крайней мере, он это озвучивает на людях). Путин считает, что ему удастся затянуть войну на бесконечно долгое время и, как считают в РФ, у него есть последний аргумент в виде ядерного оружия. Поэтому в этой ситуации Путин рассуждает несколько иначе – он понимает, что не имеет права подвергать риску свою жизнь и власть (он не разделяет одно и другое) в случае военного поражения, но он считает, что сумеет его избежать. Это – его представление нынешней ситуации.

Как вы считаете, в будущем году может ли начаться спецтрибунал? Могут ли лично Путина привлечь к ответственности либо хотя бы начать этот процесс?

Психологически это надо сделать. Привлечь Путина к судебному процессу невозможно, пока он сидит в Кремле и сохраняет власть. После того, как он ее потеряет, могут быть разные варианты, но сейчас нужно чисто психологически нужно давить на объявление Путина военным преступником, также как и часть его ближайшего окружения. Это нанесет психологический удар по элитам – они поймут, что дело плохо, международный трибунал будет создан, перечень первых обвиняемых уже готовится и все будут понимать, что каждый из них может попасть в этот список. Это очень важно чисто психологически для формирования неких тенденций к расколу элит в РФ.

Этот раскол элит, по-вашему, может в будущем привести к распаду России как таковой?

Такие риски существуют, но это – риски, которые опасны не только для россиян, но и для Украины. Поскольку этот процесс может выйти из-под контроля: дезинтеграция может привести к дележу ядерного оружия, формированию на отдельных территориях более радикальных, отмороженных государств, у которых будет ядерный арсенал. Это – очень опасный процесс, в том числе и для Украины.

Если этот раскол произойдет, кто может занять место Путина? Есть ли, условно говоря, фавориты, которые могли бы занять его место, или же пока нет единого кандидата?

Пока об этом говорить бессмысленно – мы не знаем, будут ли готовы элиты к внутреннему перевороту, какими будут позиции и балансы. Это все равно что говорить об освоении Венеры – говорить можно, но все это будет пока беспредметно.

А когда можно будет об этом говорить - существуют ли какие-то факторы, после которых будет понятно…

Говорить об этом надо каждый день, но обрекать это в какие-то конкретные фамилии нет смысла. Готовить условия к конфликту и противоречиям внутри элит надо, создавать условия психологического давления надо, формировать для части элит стратегию выхода (если они пожелают ею воспользоваться) надо. А дальше – дело за ними: если они захотят вместе с Путиным идти в рай, это их выбор. Если они захотят под какие-то гарантии делать что-то другое - welcome. Но это уже выбор тех чиновников и той номенклатуры, которые окружают Путина. Если они хотят с ним консолидироваться и пойти на дно с "Титаником" - кто же им запрещает? Поэтому мы с вами должны создать условия, а дальше пусть они сами решают.

В том, что этот режим падет, нет никаких сомнений. Сценарии его падения могут быть разные. Самый спокойный – это внутриэлитный переворот с гарантиями личной безопасности и переходным периодом. Но мы не можем замыкаться только на нем и ждать. Нет – так нет, значит идите все ко дну, раз это ваш выбор. Тут никто никого уговаривать не будет.

Если война в 2023 году гипотетически заканчивается, каким вы видите будущее Украины?

Для Украины закончится военный этап этого противостояния, но война не закончится, если Путин останется в Кремле. Потому что мир может превратиться в перемирие. Это надо понимать и каждому украинцу, не только россиянам внутри и за пределами РФ. А вообще Украина тогда становится членом Евросоюза, входит в блок НАТО, возвращает себе все территории или большую их часть и начинает активно развиваться. Поскольку российских заблокированных активов достаточно много – они, в случае подписания мирного договора, пойдут на восстановление Украины. В Украину пойдут огромные инвестиции по другим программам и она начнет становиться современным европейским государством ускоренными темпами. Понятно, что вам придется преодолевать много своих внутренних проблем. Этот путь непростой, но он единственно правильный и даст результат.