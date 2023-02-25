Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину убить убийцу

Обращаться к здравому смыслу россиян сейчас бесполезно, считает президент Украины.

Владимир Путин, Владимир Зеленский / скриншот YouTube

Российского диктатора Владимира Путина со временем ликвидируют сами россияне.

В документальном фильме "Год" Дмитрия Комарова президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наступит момент, когда будет ощущаться хрупкость путинского режима в РФ.

"Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", - сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцам нет смысла обращаться к российскому населению, как мы это делали в начале полномасштабной войны.

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того, чтобы плакать, это колоссальная трагедия", - подчеркнул Зеленский.

Угроза жизни Путина

Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.

Спецслужбы США теоретически способны ликвидировать российского диктатора Владимира Путина как это они сделали с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. Он отметил, что ликвидация подтверждает "безграничные возможности спецслужб США".

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