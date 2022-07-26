Много клеток мозга уже умерло: врачи назвали еще одну вероятную болезнь Путина

Владимир Путин страдает еще и от болезни Гентингтона / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Президент России Владимир Путин болен. Кроме онкологии и психического расстройства он возможно страдает еще и от болезни Гентингтона. Это ярко выраженное заболевание головного мозга, связанное с прогрессирующей гибелью его клеток.

Как говорится в сюжете телеканала FreeДом, болезнь Путина выдают и его странные движения и мимика.

"Все эти подергивания ручек, ножек... Это говорит о том, что это не просто человек приблизился к такому возрасту, а что у него еще достаточное количество заболеваний, которые вызывают дополнительные сокращения клеток головного мозга. То есть много ячеек мозга у него уже умерло", - отмечают специалисты.

Тремор рук и беспорядочные движения могут свидетельствовать о хроническом заболевании головного мозга, связанного с прогрессирующей гибелью его клеток – болезнью Гентингтона.

"Она сопровождается симптомами, которые мы видим. Это тремор рук, это хорея - непроизвольные беспорядочные движения рук, ног (постукивание каблуком), мимические нарушения, его покусывание губ... Это генетическое заболевание и оно аутоиммунно. Прогноз при этом заболевании после появления первого симптома – 10-20 лет. При этом пациенты умирают не от самой болезни, а от связанных заболеваний", – объясняют врачи.

Кашель Путина может быть одним из признаков того, что у президента РФ онкологическое заболевание.

"Кашель на самом деле также является симптомом многих болезней... Мы можем подозревать, что это рак щитовидной железы или рак легких. В таких случаях действительно есть кашель, хрипота голоса. Говоря о раке щитовидной железы – довольно неплохой прогноз: 70-75% выживают в течение 5 лет. А если это рак легких - лечить его сложнее. У него есть свойство метастазировать в другие органы, он имеет агрессивное поведение", - объяснил парамедик, доктор неотложных состояний Руслан Самигуллин.

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Не все хорошо у российского диктатора и с психикой. Путин имеет огромное количество явно выраженных психических расстройств. Это – диссоциативное расстройство личности, паранойя.

"Целостной личности как таковой уже нет. Есть набор симптомов... Но в целом управлять страной, или просто кем-нибудь управлять, такой человек не должен. Он болен, тяжело болен", - говорит врач.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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