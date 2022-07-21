В Кремле странно прокомментировали сопли Путина во время визита в Иран

Владимир Путин не контролировал свое состояние во время визита в Иран / Скриншот

В Кремле прокомментировали явное болезненное состояние Владимира Путина во время его визита в Иран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран, пишет Guardian.

Странное поведение хозяина Кремля было обусловлено тем, что Путин якобы "немножко простудился" из-за жары в Иране и работы кондиционеров.

Представитель Путина также обвинил украинские, британские и американские СМИ в распространении ложной информации о состоянии здоровья Путина.

Отметим, что сам Путин свое странное поведение в Иране объяснил тем, что он якобы простудился из-за сильной жары и работы кондиционеров.

Добавим, что на опубликованном видео общения Путина с прессой в Тегеране можно заметить, что он фактически уже не контролировал себя, постоянно кашлял, а из носа выходила мокрота.

В РФ сочинили фейк о Зеленском

Обратим внимание, что после зашквара Путина в Иране, РФ ответила фейком о Владимире Зеленском. Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате кибератаки на серверы и сети радиостанций TAVR Media ("Радио Байрактар", "Мелодия FM" и другие) в эфире прозвучал фейк об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского.

Как говорится в заявлении радиогруппы TAVR Media, соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки.

"Информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

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