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Путину в Иране четыре раза становилось плохо, понадобилась помощь врачей - СМИ

20 июля 2022, 13:23

По мнению многих в окружении президента России, российскому диктатору стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться".

Владимир Путин
Владимиру Путину в Тегеране понадобилась помощь врачей / Фото УНИАН

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента России, Путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться".

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови. Об этом писало британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Киевский врач-психиатр Антон Михайлов считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин демонстрирует явные признаки параноидального поведения.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

Позже СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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