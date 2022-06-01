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Протянет не более 4 месяцев: Путина готовят к операции – журналист

1 июня 2022, 12:00

Российского диктатора собираются оперировать в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина в Москве.

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Путина готовят к операции из-за онкологического заболевания – журналист/ Reuters, ua.depositphotos.com

Журналистам стало известно, что российского президента Владимира Путина готовят к операции из-за онкологии. Оперативное вмешательство планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале израильский журналист, обозреватель Интернет-издания "Детали" Марк Котлярский. По информации, которую ему сообщил неназванный источник в Москве, у Путина диагностировали рак поджелудочной железы.

Для того, чтобы провести операцию, один из корпусов центра Блохина закрыли для приема других пациентов. Путина сейчас ждут в медучреждении на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).

Как пояснили Котлярскому его источники, рак поджелудочной железы, который диагностирован у российского диктатора, это злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа.

"Причем скорее всего болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах", – говорит журналист.

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Как рассказал Котлярский представителям Telegram-канала "Можем объяснить", такую информацию ему предоставили два источника. Одно – из врачебных кругов Москвы, другое – близкое к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье президента РФ.

Болезнь Путина

Ранее западные СМИ со ссылкой на источник в российской разведке сообщали, что Путин имеет онкологическое заболевание, которое прогрессирует. Врачи дали ему прогноз, согласно которому диктатор РФ проживет 2-3 года, и 3 года – это максимум. Из-за болезни у Путина сильно дрожат конечности и падает зрение.

Раньше военный эксперт Олег Жданов назвал новости в западных СМИ о якобы смертельной болезни Владимира Путина информационным вбросом, который предназначен для того, чтобы подорвать легитимность российского президента.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина и заявил, что якобы по поведению президента России вряд ли можно сделать вывод о том, что у него есть проблемы со здоровьем.

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