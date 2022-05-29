УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин проживет 2-3 года, он теряет зрение из-за прогрессирующей болезни – СМИ

29 мая 2022, 09:52

У российского диктатора из-за болезни дрожат руки, стремительно падает зрение и его мучают головные боли.

false
Путин проживет 2-3 года, он теряет зрение из-за прогрессирующей болезни – СМИ/ Reuters, УНИАН

Российский президент Владимир Путин имеет онкологическое заболевание, которое прогрессирует. Врачи дали ему прогноз, согласно которому диктатор РФ проживет 2-3 года, и 3 года – это максимум.

Из-за болезни у Путина сильно дрожат конечности и падает зрение. Об этом сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник в российской разведке.

Как рассказал изданию офицер ФСБ, у главы Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака".

"Нам говорят, что он страдает от головной боли, и когда он появляется по телевизору, ему нужны листы бумаги, на которых всё написано огромными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице может поместиться всего несколько предложений", – рассказал источник в российской разведке.

Неназванный офицер ФСБ отметил, что зрение российского диктатора ухудшается очень стремительно, и помимо этого у него неудержимо трясутся конечности.

Ранее врач-невролог Александра Щебет прокомментировала состояние Путина и его возможную болезнь. Она отметила, что российский диктатор серьезно болен, а с момента вторжения в Украину здоровье президента РФ резко ухудшилось. Причиной ухудшения состояния Путина является сильный стресс, который он испытывает в результате неудач его армии в Украине.

Напомним, ранее эксперт по российской политике Фиона Хилл сказала, что когда она сидела рядом с кремлевским лидером на встречи между официальными лицами Москвы и Вашингтона, обратила внимание на его странный запах. Было впечатление, будто он "вышел из специальной подготовительной ванны", а еще он ничего не ел.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Путин болен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:52

Путин проживет 2-3 года, он теряет зрение из-за прогрессирующей болезни – СМИ

09:30

У Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в Украинемнение

09:03

Берегут места раненым оккупантам: в Крыму прекратили класть в больницы гражданскихВидео

08:46

"Дружбы" не будет: страны ЕС получили новый проект нефтяного эмбарго против России

08:36

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

Реклама
08:11

Армия РФ понесла значительные потери на Юге и отступила на невыгодные рубежи – ГенштабВидео

07:28

Будут контролировать руины: захват Северодонецка истощит армию РФ и не даст им выгоды – ISWВидео

06:34

Кишка тонка: почему Путину не удастся применить к украинцам опыт уйгуров в Китаемнение

06:24

Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin – ЖдановВидео

06:06

День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

05:20

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

04:02

"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

03:50

Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья

03:30

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудоВидео

02:40

Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​Видео

02:35

Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

02:00

Названы неожиданные причины зубной боли: когда нужно бежать к врачу

01:58

"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

01:33

Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

00:51

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

Реклама
00:11

Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

28 мая, суббота
23:56

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются боиВидео

23:52

Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного, которого считает мальчишкой

23:48

Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

23:34

Зеленский о блокаде Херсона: людей пытаются взять в заложникиВидео

23:10

Ситуация на фронте может резко измениться с 15 июня: Арестович дал новый прогнозВидео

23:07

"Самая большая боль": Остапчук пожаловался, что бывшая жена не дает общаться с детьми

22:55

Рашисты потерпели "надлом" на одном из направлений - Арестович

22:36

Дзидзьо стал жертвой своего двойника - певец попал в скандал с выступлением на "мажорной" свадьбе

22:31

"Завод уничтожен": выяснились подробности ракетного удара по Кривому Рогу

22:20

В уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - АрестовичВидео

21:56

"Его все боятся": Зеленский высказался о госперевороте в РоссииВидео

21:39

Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

21:35

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

21:25

Оккупанты перенесли дату псевдореферендума в Херсоне: в чем причинаВидео

20:59

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантовВидео

20:53

Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

20:25

Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

20:21

Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

20:20

Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП MarderВидео

Реклама
19:57

Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - Братчук

19:45

Украинские военные ликвидировали еще одного российского командираВидео

19:34

Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихмнение

19:28

"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамойВидео

19:24

Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников МариуполяВидео

19:16

Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

19:14

Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансахВидео

18:47

"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врагаВидео

18:46

У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

18:44

"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять