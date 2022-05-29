Путин проживет 2-3 года, он теряет зрение из-за прогрессирующей болезни – СМИ/ Reuters, УНИАН

Российский президент Владимир Путин имеет онкологическое заболевание, которое прогрессирует. Врачи дали ему прогноз, согласно которому диктатор РФ проживет 2-3 года, и 3 года – это максимум.

Из-за болезни у Путина сильно дрожат конечности и падает зрение. Об этом сообщает британское издание Mirror со ссылкой на источник в российской разведке.

Как рассказал изданию офицер ФСБ, у главы Кремля "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака".

"Нам говорят, что он страдает от головной боли, и когда он появляется по телевизору, ему нужны листы бумаги, на которых всё написано огромными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице может поместиться всего несколько предложений", – рассказал источник в российской разведке.

Неназванный офицер ФСБ отметил, что зрение российского диктатора ухудшается очень стремительно, и помимо этого у него неудержимо трясутся конечности.

Ранее врач-невролог Александра Щебет прокомментировала состояние Путина и его возможную болезнь. Она отметила, что российский диктатор серьезно болен, а с момента вторжения в Украину здоровье президента РФ резко ухудшилось. Причиной ухудшения состояния Путина является сильный стресс, который он испытывает в результате неудач его армии в Украине.

Напомним, ранее эксперт по российской политике Фиона Хилл сказала, что когда она сидела рядом с кремлевским лидером на встречи между официальными лицами Москвы и Вашингтона, обратила внимание на его странный запах. Было впечатление, будто он "вышел из специальной подготовительной ванны", а еще он ничего не ел.

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