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Лавров отреагировал на слухи о болезни Путина

29 мая 2022, 23:35

По поведению президента России Владимира Путина вряд ли можно сделать вывод о том, что у него есть проблемы со здоровьем.

Сергей Лавров
Сергей Лавров высказался о состоянии Путина / Reuters

По поведению президента России Владимира Путина вряд ли можно сделать вывод о том, что у него есть проблемы со здоровьем, говорится в интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для французского телеканала TF1.

"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган запланировал переговоры с Владимиром Зеленским и зачинщиком войны Владимиром Путиным. Они могут состояться уже завтра, 30 мая.

Эрдоган призывает стороны к общему разговору. Президент Турции планирует обсудить вопрос войны в Украине.

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