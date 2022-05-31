Смертельная болезнь: эксперт объяснил, зачем на Западе "хоронят" Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Появляющиеся в западных СМИ новости о якобы смертельной болезни Владимира Путина являются информационным вбросом, чтобы подорвать легитимность российского президента.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, вброс информации о якобы смерти Путина - это очень сильный ход, пишет ТСН.

"Сегодня любой политик в мире, разговаривая с Путиным или пытаясь с ним поговорить, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий Путин или нет. Вот так они подрывают легитимность самого Путина. И сегодня в РФ помимо продвижения своих лоббистских интересов в мире придется заниматься еще и вопросами легитимизации самого Путина", — говорит эксперт.

Жданов добавляет, что это борьба на информационно-психологическом фронте.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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