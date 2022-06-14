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"Путин в коме": СМИ сообщили о неудачной операции главы Кремля и разработке сценария передачи власти

14 июня 2022, 23:03

Глава РФ находится в состоянии деструктивной комы, сообщают СМИ.

Путин
Путин / УНИАН, Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин, якобы после неудачной операции, впал в кому. Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источники в разведке, у диктатора была раковая опухоль, удаление которой могло вызвать серьезные последствия для его здоровья.

Сообщается, что сейчас президент якобы находится в реанимации, где его жизнедеятельность поддерживают при помощи систем искусственного жизнеобеспечения.

По имеющимся данным, у Путина проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль.

"Глава РФ находится в состоянии деструктивной комы", - сообщают СМИ со ссылкой на источники в разведке.

Кроме того, окружение диктатора, по все вероятности, решило скрыть информацию о состоянии Путина.

"Они планируют держать всех в неведении, пока Кремль не определит, кто станет преемником президента РФ. До тех пор на публике вместо российского лидера будет появляться его двойник, что позволит создавать нужную картинку для медиа", - говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Путина

Ожидается, что в скором времени глава МИД РФ Сергей Лавров может обратиться к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой о том, чтобы он анонсировал долгожданную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, на которой также должен будет присутствовать и турецкий лидер.

"По плану Кремля эта встреча в результате не состоится – в РФ не хотят рисковать раскрытием подмены Путина двойником. В срыве этой еще не объявленной встречи в России намерены обвинить Украину, ее якобы неконструктивную позицию и Владимира Зеленского. Для этого нашей стране выдвинут заведомо неприемлемые для Украины условия", - говорят источники, пишет Обозреватель.

Стоит отметить, что информация СМИ нуждается в подтверждении.

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Чем болен Путин

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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