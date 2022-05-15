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Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки Британии

15 мая 2022, 10:38

Однако даже болея, Путин старается не поддаваться влиянию своего окружения.

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Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки Британии/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

Об этом заявил экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, пишет Sky News.

"Конечно, из того, что мы слышим от источников в России и других странах, известно, что Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – излечима ли она, или неизлечимая, или что угодно. Но, безусловно, я думаю, что это часть уравнения", – сказал Стил.

При этом он отметил, что даже больной Путин старается не позволять, чтобы на него влияло его окружение.

По словам экс-главы разведки Британии, в окружение Путина сейчас есть мало людей, которые готовы ему противоречить. Однако могут быть люди, которые ему говорят, что война против Украины – провальная для РФ.

"Я думаю, что есть голоса диссидентов, расходящиеся голоса, люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война. Что это, в частности, в экономике не получится хорошо для России. Но мы можем лишь надеяться, что это приведет к какому-то изменению политики или даже изменению режима со временем, но это, безусловно, не данность", – добавил Кристофер Стил.

Болезнь Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Позже глава Главного управления разведки Украины заявил, что Путин серьезно болен и в РФ уже готовится смена политического руководства. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак.

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