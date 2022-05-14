УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

14 мая 2022, 08:26

В украинской разведке уверены, что у Путина все плохо со здоровьем. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин серьезно болен, и в РФ уже готовится смена политического руководства.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Sky News, фрагмент которого опубликован на Facebook-странице Госспецсвязи.

"Это все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены, и они уже движутся в этом направлении", – сказал Буданов.

Глава украинской разведки уточнил, что движение в направлении смены политического руководства в РФ уже началось, и "его уже невозможно остановить".

Буданов также подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья здоровья Путина.

"Единственное, что я могу вам сказать – мы абсолютно это подтверждаем: он находится в достаточно нехорошем психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак", – сказал начальник ГУР.

Владимир Путин болен - что известно

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Издание The Mirror пишет, что у Путина обнаружили рак крови.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

Другие новости:

viber
новости России Владимир Путин Путин новости Путин болен
Реклама
Популярное
"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась РоссияЛолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дниЛунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

09:18

Россию списали в утиль, или Почему Средняя Азия делает ставку на Турцию

09:09

Защитники Мариуполя уничтожили 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники врага – полк АзовВидео

09:00

Вице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантам

08:26

Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

08:16

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

Реклама
08:11

Украина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУВидео

07:47

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

07:07

"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовВидео

06:38

РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

06:29

Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюрерумнение

05:40

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВидео

04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

02:31

Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

02:02

Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

00:06

"Ты плачешь": Каменских презентовала клип о войнеВидео

13 мая, пятница
23:56

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

23:27

Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

23:24

Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

23:03

"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск ПутинаВидео

22:39

"Первая за 77 дней фотография": Брежнева показала, как праздновали день рождения Меладзе в Италии

22:37

Вятрович объяснил, почему Путина наверняка ожидает ужасный конецВидео

22:37

Не преувеличивайте: Верещук высказалась об эвакуации из АзовсталиВидео

22:35

Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьВидео

22:02

Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается

21:54

Рождение ребенка: в "Дие" снова доступны услуги еМалятко

21:45

Оккупанты к чему-то готовятся: из Севастополя вышли все подлодки Черноморского флотаВидео

21:25

"Никто из спортсменов не виноват": легендарный футболист предал Украину и оскандалился заявлениемВидео

21:23

В Пентагоне говорят, как артиллерия ВСУ срывает продвижение оккупантов на ДонбассеВидео

21:16

Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефтьВидео

20:57

Сенсация на Евровидении 2022: за день до финала ставки букмекеров на победу Украины зашкаливаютВидео

20:36

Стрелял в голову: установлена личность рашиста, который хвастался жене убийствами

20:19

Переворот в РФ и свержение Путина — инсайд украинской разведкиВидео

Реклама
20:10

Monobank возобновляет работу двух сервисов: подробности

19:44

Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина КремляВидео

19:36

Не могут успокоиться: хакеры из России пригрозили сорвать победу Украины на ЕвровиденииВидео

19:36

Россия потеряла шанс захватить Украинумнение

19:35

Россияне пробили новое дно: допрашивают детей в Мариуполе

19:23

Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

19:23

Глава Пентагона впервые с начала войны поговорил с ШойгуВидео

19:08

Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от беды

19:07

Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеВидео

18:59

ВСУ заходят в тыл рашистам: штурм оккупантов захлебнулся на трех направленияхВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять