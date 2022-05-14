Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин серьезно болен, и в РФ уже готовится смена политического руководства.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Sky News, фрагмент которого опубликован на Facebook-странице Госспецсвязи.

"Это все приведет к смене политического руководства Российской Федерации. Такие процессы уже запущены, и они уже движутся в этом направлении", – сказал Буданов.

Глава украинской разведки уточнил, что движение в направлении смены политического руководства в РФ уже началось, и "его уже невозможно остановить".

Буданов также подтвердил слухи о плохом состоянии здоровья здоровья Путина.

"Единственное, что я могу вам сказать – мы абсолютно это подтверждаем: он находится в достаточно нехорошем психо-эмоциональном и физиологическом состоянии. Он очень сильно болен. Одновременно у него несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак", – сказал начальник ГУР.

Владимир Путин болен - что известно

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Издание The Mirror пишет, что у Путина обнаружили рак крови.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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