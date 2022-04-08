У Путина саркома: Арестович назвал страшный диагноз российского диктатора

Сейчас президент РФ находится на "химии", заявил советник главы ОП
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией.
В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.
"У путина саркома, судя по тому, что говорят, или по крайней мере он на химии точно", — подчеркнул чиновник.
На уточнение о том, что саркома обычно прогрессирует очень быстро, Арестович добавил: "По-разному бывает, как мне говорили медики. Кроме того, все-таки, если сосредоточить все усилия медицины на одном человеке…".
Читайте такжеВ сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхаетПо словам Арестовича, сейчас Путин проходит курсы химиотерапии.
"Он на химии точно, потому 20-метровые столы, чтобы иммунная система, которая и без того разболтанная, чтобы ничего на нее не повлияло", - подытожил он.
Болезни Путина
Есть информация, что президент РФ Владимир Путин уже много месяцев прячется в бункере на Алтае. Одной из причин "отшельничества" называют неизлечимую болезнь главы Кремля. СМИ разузнали целых 5 возможных диагнозов российского диктатора.
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