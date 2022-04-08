Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

Алексей Арестович спрогнозировал новое вторжение россии / Офис президента Украины

Через несколько лет между Украиной и Россией будет еще одна война, и она неизбежна. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Будет второй раунд через пару лет. Второй и третий. Второй раунд неотвратим. Россия будет накапливать силы, чтобы начать второй раунд войны", — сказал Арестович в эфире программы Антиподы Сергея Иванова.

Советник руководителя ОП прогнозирует, что таких масштабов российского вторжения, как сейчас, уже не будет. Однако новая война пройдет в виде отдельной операции на отдельном направлении.

"Такого масштаба уже не будет. Они просто неспособны. Потому что мы предупреждали их, что они потеряют боеспособность на десятки лет. Боеспособность ту, которая была… Это будет операция меньшего масштаба, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, или захват Харькова, или выход на границы так называемых "ЛДНР" в административных проекциях, которые они признали накануне войны", - предположил Арестович.

По его словам, Россия не успокоится независимо от того, кто будет при власти в РФ.

"Столкновение Украины и России неизбежно. Еще несколько столкновений до 2032-2035 годов", — отметил Арестович.

Ситуация в Украине будет подобна израильской, где война превратилась в борьбу с террористами. Но там они сражаются за Храмовую гору, а мы - за Печерскую лавру.

"Это экзистенциальный конфликт, который принадлежит к состоянию конфликтов, которые человечество еще не умеет разрешать. Претензии будут возникать снова и снова, пока мы на метаисторическом уровне это не разрешим и не заберем наследие Киевской Руси или пока мы не выстроим цепочку, где русы 3 века и 26 века – это мы, украинцы", – считает Арестович.

Как сообщал Главред, 7 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что о планах России начать полномасштабное вторжение в Украину было известно в начале декабря. Единственным вопросом без ответа оставалась дата начала войны. И именно с начала декабря Украина начала подготовку к встрече агрессора. В стране мобилизовали резервы, проводились учения, велась работа с властью на местах.

По его словам, власти не посвящали украинцев в данные, предоставленные западными разведками, чтобы не спровоцировать "вселенский хаос".

Война в Украине

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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