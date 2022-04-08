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Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - Байден

8 апреля 2022, 05:27

Кроме того, говорит президент США, будет максимально усилено давление на российскую экономику - чтобы изолировать Россию на международной арене.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Американский президент Джо Байден одобрил решение Генеральной ассамблеи за исключение России из Совета ООН по правам человека. Такое его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем. Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил президент США.

Байден также отметил, что после исторического голосования РФ не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию ‒ поскольку следственная комиссия этой организации расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, ‒ оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", - отметил Байден.

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Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал информацию о массовом убийстве гражданского населения в оккупированной российскими войсками Буче Киевской области. Президент РФ Владимир Путин является военным преступником, уверен Байден.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал прогноз о продолжительности новой фазы войны РФ против Украины. Салливан предположил, что несмотря на сосредоточение на захвате Донецкой и Луганской областей полностью, Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей территории Украины. Под ее прицелом будут густонаселенные районы – Одесса, Харьков и Львов.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Путин российское вторжение Джо Байден
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