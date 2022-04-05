Конгрессмены требуют, чтобы Байден дал Украине больше самолетов и ракет – CNN

Конгрессмены требуют, чтобы Байден дал Украине больше самолетов и ракет/ Фото Reuters

Президенту США Джо Байдену предоставили запрос от трех десятков американских конгрессменов, в котором они требуют предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, законодатели Соединенных Штатов призвали предоставить ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

Перечень того, что конгрессмены попросили дать Украине, основывается на списке пожеланий, который ранее наше государство передало США. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что соответствующий список украинские официальные лица предоставили Капитолийскому холму на прошлой неделе. В этом письме указываются 17 сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.

В частности, конгрессмены призвали предоставить Украине:

больше зенитных ракет Stinger,

противотанковых ракет Javelin,

беспилотников,

самолетов и т.п.

Инициаторами соответствующего письма, которое Байдену отправили в понедельник, 4 апреля, стали представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо, а также член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана.

В письме законодатели отмечают, что, несмотря на уже полученную Украиной помощь от США, Соединенные Штаты могут больше сделать для приближения победы Украины в войне против России.

Украина скоро получит новую помощь от США

Скоро США передадут Украине новый пакет военной помощи. В частности, планируется предоставить беспилотники, ракетные системы с лазерной системой наведения и оружие. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет CNN.

В пакете помощи, который получит Украина, будут:

Ракетные системы с лазерным наведением,

Тактические беспилотные летательные системы Switchblade,

Беспилотные воздушные системы Puma,

Средства противодействия беспилотным летательным системам;

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства,

Нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра,

Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика,

Тактические безопасные системы связи,

Нестандартные пулеметы.

Кроме этого, пакет предусматривает, что США будут предоставлять коммерческие услуги спутниковых снимков. Также Украине предоставят медоборудование, полевое оборудование и запасные части.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал информацию о массовом убийстве гражданского населения в оккупированной российскими войсками Буче Киевской области. Президент РФ Владимир Путин является военным преступником, уверен Байден.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал прогноз о продолжительности новой фазы войны РФ против Украины. Салливан предположил, что несмотря на сосредоточение на захвате Донецкой и Луганской областей полностью, Россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по всей территории Украины. Под ее прицелом будут густонаселенные районы – Одесса, Харьков и Львов.

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