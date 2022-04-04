УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Варвар и военный преступник": Байден жестко припечатал Путина из-за бойни в Буче

4 апреля 2022, 18:39

Президент РФ Владимир Путин является военным преступником, уверен Джо Байден.

Байден и Путин
/ Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал информацию о массовом убийстве гражданского населения в оккупированной российскими войсками Буче Киевской области.

По его словам, президент РФ Владимир Путин является военным преступником. Об этом американский лидер сказал в комментарии журналистам.

"Вы наверное помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он – военный преступник. Но мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить санкции", - добавил Байден.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

Читайте еще:

viber
Буча Владимир Путин Джо Байден война России и Украины
Реклама
Популярное
3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе3 знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе Надвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погодаНадвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погода Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреБелорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартире Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везениеФинансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВ ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - Данилов

Последние новости

18:39

"Варвар и военный преступник": Байден жестко припечатал Путина из-за бойни в Буче

18:20

Премия Дарвина для рашиста: мародер вместо защитной пластины в бронежилет вставил MacBookВидео

18:12

В войне в Украине произошел переломный момент: почему зверства в Буче – точка невозвратамнение

18:07

Оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы с Киевской области в направлении Донбасса – СІТ

17:59

Россия готовится захватить Харьков и окружить украинские войска в зоне ООС - МинобороныВидео

Реклама
17:38

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:03

"Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантовВидео

16:58

Командиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в УкраинеВидео

16:55

"Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь": Гордон обматерил Королеву в прямом эфиреВидео

16:54

"Когда убегали, они нас тупо закрыли": в селе Ягодное оккупанты РФ держали в подвале до 400 человекВидео

16:49

Имперский угар в России скоро угаснет, или Сколько осталось ждать свержения Путинамнение

16:26

Геноцид на Киевщине: число жертв рашистов в Бородянке еще больше – ВенедиктоваВидео

16:09

Россия мобилизирует юнцов из "Юнармии" для войны против Украине – омбудсмен Денисова

16:02

Контрацепция во время войны: врач назвал обычные и экстремальные способыВидео

15:45

Почему Россия отказывается признавать акты зверства в Украинемнение

15:32

"Это геноцид против Украины": Зеленский приехал в БучуВидео

15:17

Дантес рассказал, почему разводится с Надей ДорофеевойВидео

14:55

Оккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в БучеВидео

14:47

Бойцы ССО уничтожили вражескую РЛС С-300: ВСУ предупреждали, что РФ развернула их под Киевом

14:39

Меркель до сих пор считает правильным, что Украину не приняли в НАТОВидео

Реклама
14:27

Ночью Рыцари Зимнего Похода "согрели" оккупантов ракетой от Javelin - видео прямого попаданияВидео

14:18

Любой шаг Кремля в войне приведет к краху: на каком участке фронта неизбежна мясорубкамнение

14:06

Насиловали и убивали: разведка обнародовала имена оккупантов, которые устроили резню в БучеВидео

13:57

Украина выиграла первый бой за Киев, но расслабляться не стоит: Резников предупредил о новых рискахВидео

13:46

Путин находится под влиянием стероидов из-за тяжелой болезни, которые влияют на психику - эксперты

13:45

Россия по-прежнему хочет захватить всю Украину: в Министерстве обороны дали прогноз на боевые действия

13:23

"Кадыровцы" в Херсоне украли комбайны у фермеров: технику зафиксировали в Чечне

13:15

Мариуполь, Буча, Ирпень: военный эксперт объяснил, зачем Россия стирает в порошок украинские города

13:15

"Это важнее количества оружия": эксперт объяснил, в чем самое главное преимущество ВСУ над оркамиВидео

13:06

Россияне убили в Буче больше людей, чем сербы в Вуковарской резне - Резников

13:02

Украинские мольфарки прокляли Путина и его кодло - в список попали Шойгу, Скабеева и СоловьевВидео

12:58

Безумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно простоВидео

12:34

Украина сильно унизила Путинамнение

12:20

"У нас детей насилуют, женщин": учительница и сестра Козака просят чиновника Путина помочь остановить войнуВидео

12:06

Украина никогда не будет "серой зоной": эксперт рассказал о худшем сценарии и победе над РоссиейВидео

11:35

Путин платит рядовым агрессорам $22 в месяц за войну в Украине: киберспециалисты установили цифры

11:26

Гороскоп Таро на неделю 4-10 апреля: Скорпионам – деньги, Козерогам – осуществление желаний

11:10

В Буче уже похоронили 350 убитых оккупантами людей: в ритуальной службе говорят, что это только началоВидео

11:09

"Дикие собаки жрут кошачий корм": "вторая армия мира" голодает в УкраинеВидео

10:59

ФРГ отказалась предоставить Украине БМП Marder: вместо них дадут технику времен ГДР 1975 года – СМИ

Реклама
10:51

15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете

10:42

"Там уже не люди, а биомасса!": Камалия ответила россиянам, жаждущим уничтожить Украину

10:30

Оккупанты впервые ударили по Тернополю, ракета повредила важный объектВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы

10:27

Станет ли Буча черным лебедем для Путинамнение

10:19

Путин приказывал своим солдатам казнить украинцев во время вторжения — британская разведка

09:52

Ставили на колени и расстреливали, просто так убили дедушку: история жителя Бучи, которого пытали оркиВидео

09:45

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

09:20

"Кого вы, идиоты, хотели победить?": украинка "отжала" у оккупантов ящик боеприпасов и передала его ВСУВидео

09:16

Снимки из Бучи отрицают идею компромисса, Украине нужно оружие – ДудаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять