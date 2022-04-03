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Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под Харьковом

3 апреля 2022, 20:31

После изнасилования солдат не разрешил женщине одеться, хотя в школе было очень холодно.

насилие, россия
Насилие / Reuters, pixabay

Российские оккупанты просто шокируют своими зверскими преступлениями. Жительницы села Малая Рогань Харьковской области рассказала, как 20-летний российский солдат изнасиловал и угрожал убить молодую женщину.

31-летняя украинка поделилась своей историей с международной правозащитной организацией Human Rights Watch, которая документируюет военные преступления россиян в отношении мирных украинцев.

По словам женщины, российские военные зашли в деревню Малая Рогань еще 25 февраля. В тот же день около 40 жителей, в основном женщины и девочки, спрятались в подвале местной школы. Женщина была там со своей 5-летней дочерью, матерью, 13-летней сестрой и 24-летним братом.

Полностью взять населенный пункт под контроль захватчикам удалось только через 2 недели. И уже около полуночи 13 марта в местную школу ворвался российский солдат.

Вооруженный оккупант приказал всем выстроиться в шеренгу. Женщина держала на руках спящую дочь. Он велел ей отдать девочку, но она отказалась. Тогда он взял ее брата на поиски пищи.

Вернувшись через час-два, солдат дождался, пока все начнут устраиваться на ночлег, а потом вывел женщину в класс на втором этаже. Там оккупант направил на свою жертву пистолет и заставил ее раздеться.

"Он сказал "дать" ему. Все это время он держал пистолет у моего виска или целился мне в лицо. Дважды он выстрелил в потолок и сказал, что это должно меня дополнительно "мотивировать", – вспоминает жуткие детали украинка.

После изнасилования солдат не разрешил женщине одеться, хотя в школе было очень холодно. Можно было накинуть только верхнюю одежду.

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"Пока я одевалась, солдат рассказал мне, что он россиянин и что ему 20 лет. Он сказал, что я напоминаю ему девочку, с которой он ходил в школу", – делится пережитым женщина.

Солдат велел ей пойти в подвал за вещами, чтобы она могла остаться с ним в классе. Женщина отказалась, потому что не хотела пугать дочь. Но оккупант не оставил ей выбора.

Когда женщина вернулась, россиянин снова ее изнасиловал, но на этот раз без пистолета, а с ножом. Им оккупант порезал украинке шею и щеку, а также отрезал ей волосы. Вдобавок, 20-летний изверг еще и избил женщину.

Доказательства пыток есть на фото, предоставленных правозащитникам.

Около 7 часов утра 14 марта российский солдат велел найти пачку сигарет. Когда женщина выполнила его приказ, он ушел.

В тот же день жительнице Малой Рогани удалось выбраться в Харьков, где ей предоставили базовую медицинскую помощь.

"Мне повезло, что я жива", – подчеркивает женщина. Однако и ее насильник, и все ему подобные изверги обязательно поплатятся за содеянное.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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