Враг приближается вплотную к позициям ВСУ на важном направлении - DeepState

В украинских защитников есть ряд проблем, которые усложняют оборону города.

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Какова ситуация на Торецком направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Вкратце:

Россияне усиливают давление на шахту Торецка

Враг массово применяет FPV-дроны

Количество штурмовых групп РФ либо равно численности Сил обороны, либо превышает ее

Ситуация в районе Торецка остается напряженной. Из-за переброске дополнительных сил, противник осуществляет давление на шахту города, где ситуация остается хаотичной. Об этом говорится в сводке аналитического проекта DeepState.

По словам бойца, который обороняет город, есть ряд проблем, которые усложняют оборону. В частности, из-за того, что враг приблизился к ВСУ, пока отсутствуют безопасные маршруты для перемещения между позициями.

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Кроме того, противник массово применяет FPV-дроны, что делает невозможным применение бронетехники для поддержки.

Еще одна проблема заключается в том, что количество штурмовых подразделений РФ или равно численности Сил обороны, или превышает ее, что позволяет российским оккупантам приближаться к позициям.

Аналитики добавляют, что противник давит на Пантелеймоновку - за последние дни российские войска фактически оккупировали населенный пункт и пытаются развить успех в направлении Валентиновки.

"Противник подошел к селу вплотную и пытается закрепляться на окраинах. Проводятся стабилизационные мероприятия, по предварительной информации к командованию бригады осуществлены соответствующие правильные меры", - написали в DeepState.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на Торецком направлении - последние новости

Как писал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России нарастила интенсивность боевых действий в Торецке и пытается обойти город с флангов. Противнику удалось перегруппироваться и получить подкрепление. За счет этих ресурсов враг продолжает штурмы в городской застройке с надеждой захватить город.

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону Торецка. Враг применяет подземные маршруты для проникновения в тыл украинских войск. В то же время украинские защитники делают все возможное, чтобы предотвратить прорыв оккупантов в Торецке, в городе продолжаются ожесточенные бои.

Недавно начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сказал, часть города Торецк занята российскими оккупантами, однако продолжаются уличные бои за каждое здание. Враг продолжает обстреливать город из всех возможных средств поражения.

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