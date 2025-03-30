Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

Анна Косик
30 марта 2025, 13:08
123
Украинские военные не дают пройти оккупантам, которые пытаются прорваться с флангов.
У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка
Оккупанты хотят захватить город, однако терпят провал/ Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 22 ОМБр

Что сказал Лесюк:

  • Интенсивность боев в Торецке возросла
  • Враг пытается обойти город с флангов, но безуспешно

Оккупационная армия страны-агрессора России нарастила интенсивность боевых действий в Торецке и пытается обойти город с флангов. Об этом РБК-Украина рассказал заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослава Лесюка.

По его словам, оккупантам удалось перегруппироваться и получить подкрепление. За счет этих ресурсов враг продолжает штурмы в городской застройке с надеждой захватить город.

видео дня
Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

"Еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать", - подчеркнул военный.

Также Лесюк сообщил, что попытки оккупационных войск обходить Торецк с флангов пока безуспешны, ведь там активно действуют смежные бригады, которые не дают противнику продвинуться.

Ситуация в районе Торецка - последние новости

Напомним, Главред писал, что благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксировалось в частности под Покровском и Торецком.

Накануне командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый предупреждал, что оккупационная армия страны-агрессора России стягивает дополнительные резервы на Торецкое направление.

Ранее в Генштабе сообщали, что Воздушные Силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Читайте также:

Что известно о 42-й отдельной механизированной бригаде?

42-я отдельная механизированная бригада (42 ОМБр) - военное соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, пишет Википедия.

Бригада воевала на Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесничестве. С октября 2023 года бригада воевала в окрестностях Бахмута,[2] в районе н.п. Хромовое, Богдановка. В мае 2024 года подразделения 42-й механизированной бригады, которая недавно вышла из-под жестоких боев под Бахмутом, были передислоцированы под Харьков и развернуты во втором эшелоне, позади 125-й бригады территориальной обороны, полосой в 45 км. 10 мая российская армия начала наступление, и бригада участвовала в боях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Торецк Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые детали

13:06Мир
Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

13:04Украина
Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:24Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Российская певица заговорила по украински: зал визжал

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

Последние новости

13:08

У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

13:06

В Москве взорвался и загорелся лимузин Путина: СМИ раскрыли первые деталиВидео

13:04

Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев

12:24

Сдерживание России больше не приоритет для США: СМИ опубликовали секретный отчет

12:06

Почему 31 марта нельзя ходить в гости: какой праздник, что нельзя делать

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
11:52

Могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост: назван интересный нюансВидео

11:30

Китайский гороскоп на завтра 31 марта: Кроликам - нападки, Петухам - риски

11:15

Перемирие в Украине станет критическим ударом для экономики РФ – WSJ

11:13

Скидки до 52% на препараты: в Минздраве заявили о снижении цен в аптеках

Реклама
10:13

Оккупанты массово гибнут в Херсонской области: в Атэш рассказали детали

09:58

Страны Балтии опасаются окончания войны в Украине - Financial Times

09:41

США хотят обвинить Украину: Портников объяснил, что не так с соглашением о недрах

08:58

Скандал в США с перепиской в Signal: Трамп принял окончательно решение

08:34

ВСУ оттесняют врага: аналитики сообщили об успехе на двух направлениях фронта

07:38

Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

06:15

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина атаковала усиленная магнитная буря

05:37

Гороскоп на апрель 2025 для Весов: названы самые прибыльные дниВидео

05:00

Будете здоровыми весь год: что нужно съесть 30 марта, приметы

04:35

"Россияне истощены": эксперт назвал главное условие, при котором фронт РФ обвалитсяВидео

02:58

Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке: знают единицы

Реклама
02:30

Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

01:43

Гороскоп на завтра 31 марта: Ракам - карьерный успех, Львам - осуществление мечты

29 марта, суббота
23:34

"Будет заниматься именно этим": эксперт ошарашил прогнозом наступления ВСУ на территории РФВидео

23:17

В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атакиФотоВидео

21:53

"Тупое существо": Виктор Павлик публично вступил в конфликт из-за жены

21:18

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"Видео

21:08

РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФВидео

21:01

Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

20:59

Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

19:46

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

19:38

Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

19:21

"Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

19:10

Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

18:47

Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

18:34

Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

18:24

Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

17:51

До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

17:32

Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

17:18

Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

16:43

К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

Реклама
16:43

РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

16:20

Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

16:17

Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

15:39

Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

15:37

На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

15:32

Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

15:20

Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

15:10

Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

14:58

Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

14:51

Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять