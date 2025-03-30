У врага появилось подкрепление: ВСУ сообщили об изменении ситуации возле Торецка

Украинские военные не дают пройти оккупантам, которые пытаются прорваться с флангов.

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Оккупанты хотят захватить город, однако терпят провал/ Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 22 ОМБр

Что сказал Лесюк:

Интенсивность боев в Торецке возросла

Враг пытается обойти город с флангов, но безуспешно

Оккупационная армия страны-агрессора России нарастила интенсивность боевых действий в Торецке и пытается обойти город с флангов. Об этом РБК-Украина рассказал заместитель командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослава Лесюка.

По его словам, оккупантам удалось перегруппироваться и получить подкрепление. За счет этих ресурсов враг продолжает штурмы в городской застройке с надеждой захватить город.

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Торецк / Инфографика: Главред

"Еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать", - подчеркнул военный.

Также Лесюк сообщил, что попытки оккупационных войск обходить Торецк с флангов пока безуспешны, ведь там активно действуют смежные бригады, которые не дают противнику продвинуться.

Ситуация в районе Торецка - последние новости

Напомним, Главред писал, что благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксировалось в частности под Покровском и Торецком.

Накануне командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый предупреждал, что оккупационная армия страны-агрессора России стягивает дополнительные резервы на Торецкое направление.

Ранее в Генштабе сообщали, что Воздушные Силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

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Что известно о 42-й отдельной механизированной бригаде? 42-я отдельная механизированная бригада (42 ОМБр) - военное соединение механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, пишет Википедия. Бригада воевала на Лиманском направлении, в частности в Серебрянском лесничестве. С октября 2023 года бригада воевала в окрестностях Бахмута,[2] в районе н.п. Хромовое, Богдановка. В мае 2024 года подразделения 42-й механизированной бригады, которая недавно вышла из-под жестоких боев под Бахмутом, были передислоцированы под Харьков и развернуты во втором эшелоне, позади 125-й бригады территориальной обороны, полосой в 45 км. 10 мая российская армия начала наступление, и бригада участвовала в боях.

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