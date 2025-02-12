Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

Российская оккупационная армия провела наземные атаки в самом Торецке.

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Какая ситуация в Торецке / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы ISW:

ВСУ продвинулись в северной части Торецка

Для штурмов на Торецком направлении враг привлекает спецназ

Американские аналитики Институт изучения войны сообщили, что украинские войска смогли продвинуться на Торецком направлении. В частности, имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

По данным отчета ISW, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

видео дня

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

В то же время, геолокационные данные за 10 февраля свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Торецка.

Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

Стало известно, что ВСУ начали контратаки по всей линии фронта. Российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Известно о новом наступлении украинских военных на Курщине и продвижение возле города Суджа.

В ВСУ сделали заявление и раскрыли детали, кто контролирует Торецк. Россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы эта информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Враг пытается захватить укрепленные позиции украинской армии вблизи шахт Центральная и Торецка.

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