Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

Ключевые тезисы ISW:
- ВСУ продвинулись в северной части Торецка
- Для штурмов на Торецком направлении враг привлекает спецназ
Американские аналитики Институт изучения войны сообщили, что украинские войска смогли продвинуться на Торецком направлении. В частности, имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.
По данным отчета ISW, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки.
В частности, геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.
В то же время, геолокационные данные за 10 февраля свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись в западной части Торецка.
Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Аналитик DeepState Роман Погорелый сообщил, что в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.
Стало известно, что ВСУ начали контратаки по всей линии фронта. Российские оккупанты продолжают наступление на Донбассе, однако в последние недели украинские военные начали локализованные контратаки по всей линии фронта. Известно о новом наступлении украинских военных на Курщине и продвижение возле города Суджа.
В ВСУ сделали заявление и раскрыли детали, кто контролирует Торецк. Россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы эта информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Враг пытается захватить укрепленные позиции украинской армии вблизи шахт Центральная и Торецка.
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