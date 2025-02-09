Кто контролирует Торецк: в ВСУ сделали заявление и раскрыли детали

Оккупанты пытаются захватить укрепленные позиции Сил обороны вблизи шахт Центральная и Торецкая, рассказали в ОТГ Луганск.

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В городской застройке Торецка идут тяжелые бои - Хортица / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr

Что известно о ситуации в Торецке:

ВСУ продолжают контролировать Торецк

ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами в городской застройке

В РФ заявлением о Торецке пытались "перебить" ситуацию на Курщине

Торецк Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. Россияне заявили о якобы оккупации города для того, чтобы данная информация "перекрыла" ситуацию с их потерями в Курской области. Враг пытается захватить укрепленные позиции украинской армии вблизи шахт Центральная и Торецкая.

Силы обороны продолжают контролировать Торецк – Хортица

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом представитель группировки Хортица рассказал о том, что армия продолжает контролировать Торецк.

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"Им просто надо было "прибить" информационную повестку собственных потерь в Курской области. И они начали рассказывать собственному населению о каком-то там контроле...", - сказал Трегубов.

Что происходит Торецке

По словам Трегубова, в городе уже не первый месяц продолжаются тяжелые уличные бои.

Представитель ОТГ Луганск Дмитрий Запорожец также сообщил, что российские войска осуществляют попытку захвата "сильных оборонительных позиций" Сил обороны вблизи шахт Центральная и Торецкая.

"Он (враг) накапливает силы в восточной части Торецка, в районе исправительной колонии, а дальше уже движется по центральной части, в районе библиотеки и уже потом проводит штурмовые действия в направлении 1,5 км досягаемости", - объяснил Запорожец.

Также он добавил, что россияне применяют похожую тактику во время штурмов украинских позиций в районе Забалки. Кроме того, фиксируется серьезная активизация тактической авиации ВКС РФ.

"Результат такой активизации вчера был на Торецком направлении", - подчеркнул Дмитрий Запорожец, намекая на сведения о сбитии вражеского штурмовика Су-25 на Торецком направлении.

Кратко о Торецке / Инфографика: Главред

Бои за Торецк – новости по теме:

Как сообщал Главред, 7 февраля Министерство обороны российских оккупантов сообщило о том, что войска РФ захватили Торецк. Город якобы был оккупирован в результате активных наступательных действия.

В Генеральном штабе ВСУ информацию не комментировали. Однако аналитики DeepState заявили, что Торецк остается под контролем Сил обороны Украины. Согласно данным наблюдателей, бои продолжались в микрорайоне Забалка, и на северных и западных окраинах. Центр города захватили оккупанты.

В Торецке продолжаются бои в городской застройке, сказал представитель Хортицы Назар Волошин. У врага серьезное преимущество в силах и средствах, однако украинские войска наносят оккупантам значительные потери.

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Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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