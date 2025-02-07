Ситуация напряженная: в DeepState сказали, захватили ли оккупанты Торецк

ВСУ продолжают оказывать сопротивление противнику.

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Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, DeepState

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Оккупанты не захватили Торецк

Бои продолжаются в микрорайоне Забалка

Центр города практически весь захвачен врагом

Армия страны-агрессора России по состоянию на 7 февраля не захватила Торецк Донецкой области, там продолжаются городские бои. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Информация об оккупации врагом Торецка не является правдой - городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают сопротивляться противнику", - говорится в сообщении. видео дня

Аналитики также отметили, что противоположную информацию распространило Министерство обороны России.

"На самом деле украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь захвачен российскими оккупантами", - отметили в DeepState.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно.

В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Курщине, в то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.

Офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. На части участка враг для штурмов привлекает только пехоту, а на других - использует механизированные штурмы. Кроме того, захватчики применяют танки во время наступления.

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