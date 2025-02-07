Ситуация напряженная: в DeepState сказали, захватили ли оккупанты Торецк

Главное:
- Оккупанты не захватили Торецк
- Бои продолжаются в микрорайоне Забалка
- Центр города практически весь захвачен врагом
Армия страны-агрессора России по состоянию на 7 февраля не захватила Торецк Донецкой области, там продолжаются городские бои. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Информация об оккупации врагом Торецка не является правдой - городские бои продолжаются, а Силы Обороны продолжают сопротивляться противнику", - говорится в сообщении.видео дня
Аналитики также отметили, что противоположную информацию распространило Министерство обороны России.
"На самом деле украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах. Центр города практически весь захвачен российскими оккупантами", - отметили в DeepState.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. Под огнем оказались Часов Яр и Торецк, где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, применяя артиллерию, дроны и бронетехнику, однако безуспешно.
В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Курщине, в то же время оккупантам удается продвигаться в Донецкой области.
Офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. На части участка враг для штурмов привлекает только пехоту, а на других - использует механизированные штурмы. Кроме того, захватчики применяют танки во время наступления.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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