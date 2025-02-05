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"Изменение ситуации на фронте": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье

Юрий Берендий
5 февраля 2025, 18:49
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Владимир Зеленский рассказал о продвижении Сил обороны на Запорожье и назвал два направления, где ситуация остается самой сложной.
'Изменение ситуации на фронте': Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье
Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • РФ препятствует ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
  • Силы обороны продвинулись на Запорожском направлении
  • Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Украинские военные контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она пока лучше, чем раньше. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, ВСУ держат ситуацию на поле боя под контролем. В то же время российские оккупационные войска препятствуют ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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"Вы знаете, на Запорожском направлении, именно там, был мост, где ротации эти проходили, потому что этот мост, он был контактным, скажем так, мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации миссии МАГАТЭ, потому что мы продвинулись вперед. И они хотят продолжать ротацию на том же мосту", - пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что самой сложной остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где противник сосредоточил основные усилия. Украинская сторона отслеживает, где россияне планируют контрнаступательные действия и наращивают войска, и активно противодействует, хотя обстановка остается напряженной.

"Делаем все, чтобы изменить ситуацию на поле боя", - добавил Зеленский.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала 2025 года российские диверсионно-разведывательные группы дважды пытались прорваться через украинскую границу, однако Силы обороны успешно отбили все попытки врага. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В то же время российские войска смогли продвинуться в районе Купянска на Харьковщине, тогда как на других направлениях они сохраняют военное присутствие, но не имеют существенных успехов. Об этом свидетельствует анализ Института изучения войны.

Зато украинские военные достигли успеха на Покровском направлении в Донецкой области. Как сообщает аналитический ресурс DeepState, Силы обороны восстановили позиции возле села Надиевка в Покровском районе.

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Что такое МАГАТЭ?

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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