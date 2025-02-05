Силы обороны отбросили врага и восстановили позиции на востоке – DeepState

Российские оккупанты продвинулся возле Западного, Кондрашовки и Тополей, сообщают военные аналитики.

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ВСУ дают отпор врагу / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

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Сил обороны Украины добились успеха на Покровском направлении

Российские оккупанты продвинулся в Харьковской области

Подразделениям Сил обороны Украины добились успеха на Покровском направлении в Донецкой области.

Как говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState, украинские защитники восстановили позиции возле населенного пункта Надеждинка Покровского района.

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"Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надеждинки", - сказано в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что российские оккупанты продвинулся возле Западного, Кондрашовки и Тополей (Харьковской области - ред.).

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ продолжают уничтожать врага на Покровском направлении. Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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