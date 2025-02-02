Эксперт удивил, сколько техники осталось у россиян: ВСУ наносят мощные удары

Несмотря на серьезные потери, оккупанты штурмуют украинские позиции также и на новых танках.

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РФ теряет технику на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Селезнева:

У России масштабные потери техники на фронте

Оккупанты штурмуют украинские позиции и на новых танках - что известно

Известно, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили и повредили около 100 тыс. единиц вражеской техники - как наземной, так и воздушной, и надводной, однако российская армия во время штурмов демонстрирует каждый день, что у нее есть немалый запас разнообразного вооружения, который напрямую влияет на ход войны.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев для ТСН дал прогноз, способна ли Украина при наличии западной помощи выхолостить технический военный ресурс оккупантов или на это вообще не стоит рассчитывать.

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По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 31 января, потери врага одних только танков составляют почти 10 тыс., точнее - 9893. По статистике Генштаба ВСУ, каждый день уничтожается или повреждается от 3 до 10 единиц.

Источники ТСН в Минобороны рассказали, что несмотря на потери, оккупанты штурмуют украинские позиции также и на новых танках, и на отремонтированных образцах советских времен.

"Несколько ремарок относительно уничтоженной вражеской техники. Мы пишем, что уничтожили 9893 танка. Россияне отмечают, что они уничтожили более 20,5 наших тыс. танков. По российским подсчетам получается, что у нас в несколько раз танков было больше до войны, чем у россиян. Последнее - бред. Что касается нашего Генштаба, то поддержу коллег и скажу, что считается техника как уничтоженная, так и поврежденная. Враг часто восстанавливает поврежденную технику, она вновь возвращается в бой и мы снова ее учитываем в случае поражения. То есть по статистике восстановленная техника считается как вновь пораженная. Соответственно, количество уничтоженной вражеской техники статистически растет", - говорит Владислав Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

По словам аналитика, обычно не подлежат восстановлению те танки, у которых в результате попадания сорвало башню и был деформирован корпус из-за детонации боекомплекта, который хранился внутри.

"Я анализировал статистические данные открытых источников о том, сколько у россиян на арсеналах осталось танков советских времен. Танки, которые требовали небольших вложений - их враг уже использовал. Сейчас у россиян на базах осталась техника, которая требует длительного ремонта и серьезных финансовых вложений".

В августе прошлого года открытые источники приводили такие данные, что у россиян есть около 3500 боеспособных танков и около 2500 - на складах.

"Сейчас россияне теряют около 3-5 танков в сутки не потому, что наши пушкари стали не такими ловкими, а потому, что враг стал меньше их использовать. Для обеспечения маневренности и скорости на поле боя оккупанты теперь обычно используют автомобильную и переработанную автомобильную технику", - говорит Селезнев.

Россия может восстанавливать в месяц 300-350 танков, используя как ресурс со складов, так и ресурс ремонтных бригад.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ отступила на Харьковщине из-за космических потерь техники и пехоты. Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам: остановили колонну с ходу с помощью ПТРК, заставили бронетехнику сойти с дороги, где она подорвалась на минных полях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери РФ в Курской области. За 5 месяцев Курской операции потери россиян составили 30-35 тыс. человек ранеными и убитыми, сообщил он в интервью польским СМИ. Он считает, что такие потери россиян на Курском направлении - "не просто так".

На РФ налетают уникальные дроны ВСУ - россияне теряют важную технику. Украина, вероятно, имеет новые беспилотники, способные сбрасывать боеприпасы по целям и возвращаться обратно на базу. Это позволяет одному дрону атаковать несколько объектов за период службы, в частности нефтеперерабатывающие заводы или помповые станции.

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