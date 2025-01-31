'Меняет правила игры': ВСУ ударили по РФ уникальной разработкой - что известно

Новый уникальный украинский дрон с боевой нагрузкой в 250 килограммов может изменить ситуацию на фронте, отметили в Силах беспилотных систем.

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ВСУ подтвердили удар по РФ уникальной разработкой - детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Командование Сил беспилотных систем ВС Украины

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В Силах беспилотных систем подтвердили применение БпЛА, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу

Дальность поражения такого дрона более 2000 километров с возможностью возвращения

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили применение для ударов по территории России уникального БпЛА, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу. Об этом говорится в сообщении Командования Сил беспилотных систем ВС Украины в Facebook.

Командование СБС подтвердило использование дальнобойного БПЛА, способного нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

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"Это уникальная разработка, которая меняет правила игры на поле боя", - подчеркнули военные.

Несмотря на постоянные заявления российской пропаганды о якобы "сбивании" таких дронов, взрывы на военных объектах, НПЗ и складах боеприпасов свидетельствуют об их эффективности.

Отмечается, что операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС уже более года успешно наносят удары в глубоком тылу врага, преодолев сотни и даже тысячи километров. Таких миссий уже десятки - и их количество будет только расти.

"Также просим представителей медиа пользоваться информацией из наших официальных источников. Иногда для успеха нужна тишина: большинство операций Сил беспилотных систем не подлежат публичному освещению, но наносят критические удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры врага", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Forbes, Украина, вероятно, имеет новые беспилотники, способные сбрасывать боеприпасы по целям и возвращаться на базу, что позволяет им совершать несколько атак за время службы, в частности на нефтеперерабатывающие заводы и помповые станции.

В ночь на 31 января Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР МО Украины совместно с другими подразделениями нанесли удар по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Ранее, в ночь на 29 января, ударные дроны атаковали 23-й арсенал ГРАУ в поселке Октябрьский Тверской области, а также нефтеперекачивающую станцию. По данным Astra, в этой атаке было задействовано не менее 29 беспилотников.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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