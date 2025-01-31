В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

Украинские военные эффективно разрушают систему управления противника.

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Украина успешно атаковала вражеский пункт управления / Коллаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Генштаб ВСУ

Что сообщили в Генштабе:

Под огневое поражение ВСУ попал командный пункт на Курщине

Силы обороны уничтожили пункт управления РФ

Оккупанты продолжают нести большие потери

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" Вооруженных Сил страны-агрессора России в городе Рыльск.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, высокоточный и скоординированный удар на Курщине привел к уничтожению пункта управления врага. Украинские военные осуществили эту операцию в рамках системной работы по уничтожению командных пунктов врага.

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Таким образом Украина постепенно лишает оккупантов возможности эффективно координировать боевые действия и работу, а также наносит вражеским войскам значительные потери.

Такие действия со стороны Сил обороны разрушают систему управления РФ и снижают наступательный потенциал противника. Поэтому операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины.

Ситуация в Курской области - что известно

Недавно, как писал Главред, бойцы 8 полка во время специальных действий на территории Курской области России зачистили вражеские позиции, где захватили важные трофеи врага.

Напомним, северокорейские солдаты, которые участвовали в российско-украинской войне на стороне РФ в Курской области, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ранее аналитики ISW рассказали, что украинские военные в Курской области имеют новые успехи, в частности продвинулись по улице Новосёловки в северо-западной части Погребков.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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