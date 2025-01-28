Уничтожили оккупантов и захватили трофеи РФ: бойцы ССО провели успешную операцию

Коротко:
- Украинские бойцы зачистили вражеские позиции в Курской области
- Бойцы ССО нанесли значительные потери противнику
- Воины 8 полка захватили важные трофеи оккупантов
Бойцы 8 полка во время специальных действий на территории Курской области России зачистили вражеские позиции, где захватили важные трофеи врага. Об этом говорится в Telegram-канале командования Сил специальных операций.
Кроме того, украинские защитники нанесли значительные потери врагу в живой силе.
"В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", - сообщили в ССО.
Также операторы 8-го полка ССО захватили средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5", тепловизионный прицел "1ПН139-1", штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87", средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах врага.
К тому же бойцы нашли документы противника.
"Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника. Работаем дальше", - подчеркнули в ССО.
Операция в Курской области - последние новости
Аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.
Недавно генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, как Украина изменила правила игры на Курщине. По его словам, Россия хотела торговать захваченными территориями, но планы врага провалились.
Как писал Главред, украинское контрнаступление в Курской области России не прекращается. Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев объяснял, что ситуация для врага там тяжелая, у противника потери очень большие.
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Что такое Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
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