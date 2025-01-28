"Хортица": в Торецке и Часовом Яру идут городские бои

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отражали вражеские атаки в Волчанске.

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В Торецке и Часовом Яру идут городские бои/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

Вблизи Белой Горы враг пытался атаковать при поддержке бронетехники

Безуспешными были наступательные действия армии РФ в районе Белогоровки

В городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области продолжаются бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Отмечается, что враг при поддержке артиллерии продолжает штурмовать позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка. По укреплениям Сил обороны в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, в Торецке - более 80.

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Вблизи Белой Горы враг пытался атаковать при поддержке бронетехники. Украинские БПЛА уничтожили танк и БМП россиян, еще один танк и две ББМ повреждены.

В направлении Щербиновки для доставки личного состава захватчики применяли автотехнику. Колонна из пяти автомобилей была уничтожена еще на подходе к рубежу выдвижения.

На Харьковском направлении Силы обороны успешно отражали вражеские атаки в Волчанске.

На Купянском направлении российские войска штурмовали украинские позиции вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного, а на Лиманском направлении враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов. Потерь позиций не допущено.

Безуспешными были наступательные действия армии РФ в районе Белогоровки - на Северском направлении.

В то же время в "Хортице" отметили, что покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Преимущественно без применения бронетехники враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы.

Тяжелые бои продолжались в населенных пунктах Лисовка, Котлино, Зеленое, Надеевка, Шевченко и Янтарное.

Силы обороны наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении российская армия атаковала в Великой Новоселке и в районе Константинополя и Раздольного. Продолжаются тяжелые оборонительные бои.

Наступление РФ - какова ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщил Главред, что генерал ВСУ Игорь Романенко раскрыл новую цель россиян на Днепропетровщине. Известно, что поселок городского типа Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области фактически потерял свое значение с точки зрения оборонительного опорного пункта.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что ВСУ может потерять юг Донецкой области. Он отметил, что ВСУ необходимо отступить на подготовленные позиции и продолжать удерживать юг Донецкой области. Поскольку потеря Великой Новоселки создает угрозу для потери юга Донецкой области.

В ВСУ ответили, оккупировали ли российские войска Великую Новоселку. Российские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг заявления росСМИ и заявил, что в поселке продолжаются бои.

Больше военных новостей:

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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