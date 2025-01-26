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Оккупировали ли российские войска Великую Новоселку: в ВСУ ответили

Марина Фурман
26 января 2025, 21:51
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Украинские защитники держат позиции в населенном пункте.
ВГУ, карта
Трегубов отрицает потерю Великой Новоселки / Колаж: Главред, фото deepstatemap, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Трегубова:

  • В поселке продолжаются бои
  • ВСУ уничтожают россиян и вражескую технику
  • Украинские войска в окружении не находятся

В воскресенье вечером, 26 января, российские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области. Представитель оперативно-стратегической группировки войск ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона опроверг заявления росСМИ и заявил, что в поселке продолжаются бои.

Он отметил, что украинские бойцы уничтожают технику и личный состав врага на этом направлении.

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"Там идет бой, там еще есть украинские войска и позиции. Уточнять, где они там, я говорить не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас продолжается", - заявил Трегубов.

Он также опроверг информацию, распространенную захватчиками о том, что украинские войска якобы оказались в окружении в Великой Новоселке.

"Согласно моей информации, украинские войска в окружении не находятся. Это удалось предотвратить", - подчеркнул спикер.

Наступление на Великую Новоселку - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают тяжелые бои с российскими оккупантами за поселок Великая Новоселка в Донецкой области.

Напомним, боец с позывным "Мучный" сообщил об активизации наступательных действий российских войск вблизи Великой Новоселки. Он отметил необходимость вывода украинских сил из этого района.

Впоследствии ситуацию в Великой Новоселке прокомментировали и в 110 отдельной механизированной бригаде. Военные утверждают, что угрозы окружения украинских подразделений нет. В бригаде также сообщили о выходе подразделений из отдельных районов, где возникала угроза окружения, но бои в Великой Новоселке продолжаются и ВСУ пытаются уничтожить как можно больше сил и средств противника, который имеет значительное преимущество в пехоте.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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