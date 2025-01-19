Начались бои за важный населенный пункт на границе трех областей – боец ВСУ

Оккупанты оказывают психологическое давление, но украинские воины продолжают отражать их атаки.

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Начались бои за Великую Новоселку - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Википедия (иллюстративное фото), DeepState

Что происходит вблизи Великой Новоселки:

За Великую Новоселку начались бои

Враг вышел на крайние улицы Великой Новоселки

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия вблизи Великой Новоселки Донецкой области. Фактически начаты бои за поселок, украинские силы нужно выводить из поселка. Об этом заявил боец с позывным "Мучной".

В своем Telegram-канале он написал о том, что вражеские войска проводят штурмы через разрушенный мост. Им удалось зайти на улицы поселка на окраине. Великая Новоселка - поселок на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровкой областей, за который уже начались бои.

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"Бои за поселок начаты, враг, не останавливаясь, стремительно начал давить через разрушенный мост и уже смог выйти на крайние улицы (Великой Новоселки, - ред.)", - сказал боец.

По его словам, оккупанты оказывают моральное давление на украинских военных, часть военных продолжают держать позиции.

Как полагает военный, бойцов Сил обороны нужно выводить из Великой Новоселки, чтобы не допустить ситуации, которая произошла в Угледаре.

"Я считаю, что оттуда осторожно надо отходить, иначе россияне начнут туда бросать все, в принципе они это и делают, начиная от сбросов заканчивая поливом градами, как это было в Угледаре!" – подчеркнул "Мучной".

Бои в районе Великой Новоселки – что об этом известно:

Как сообщал Главред, журналисты Украинской правды 8 января со ссылкой на свои источники заявили, что войска РФ готовят штурм Великой Новоселки. Враг попытается атаковать населенный пункт с юга и юго-запада. Поселок с осени прошлого года в полуокружении.

17 января аналитики DeepState сообщали, что россияне пытаются окружить Великую Новоселку.

"За последние три дня враг захватил Нескучное и проводит дозачистку Времьевки. Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет", - отмечали аналитики проекта.

18 января поздно вечером аналитики сообщали, что войска РФ продвинулись возле Времьевки и Великой Новоселки.

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Что известно о Великой Новоселке? Великая Новоселка – поселок городского типа в Волновахском районе Донецкой области. Административный центр Великоновоселковской поселковой общины. Населенный пункт фактический разрушен вследствие полномасштабной войны России против Украины. К декабрю 2024 года из населенного пункта выехало 95% населения, пишет Википедия.

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