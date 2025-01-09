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Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
9 января 2025, 02:15
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Враг "нацелился" на Великую Новоселку.
ВСУ, войска РФ
Российские войска собрались штурмовать Великую Новоселку, которая с осени прошлого года в полуокружении - УП / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Минобороны РФ

Что узнала Украинская правда:

  • Оккупанты готовят штурм Великой Новоселки
  • Враг попытается атаковать с юга и юго-запада
  • Великая Новоселка с осени 2024-го в полуокружении

Российские оккупационные войска несколько месяцев продвигаются под населенным пунктом Великая Новоселка в Волновахском районе Донецкой области и пытаются его окружить. Теперь враг готовится к штурму поселка.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источник среди командиров на данном направлении фронта, враг намерен атаковать населенный пункт с юга и юго-запада.

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"В последние несколько дней россияне стягивают свои штурмовые группы к югу и юго-западу от Великой Новоселки. Ожидается, что они попытаются "вломиться" в населенный пункт с юга и юго-запада, то есть со стороны уже захваченных сел Сторожевое и Благодатное. Чтобы провести такой маневр, оккупантам придется преодолеть Нескучное и Времевку, которые пока находятся под контролем украинской армии", - пишут журналисты.

Также, по их информации, россияне оказывают активное давление на Великую Новоселку со стороны оккупированных сел Шахтерское и Золотая Нива, атакуя с востока.

"В целом условия для обороны чрезвычайно сложные, так как с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении", - указано в материале.

Ширина между крайними точками позиций Сил обороны на севере и юго-западе, через которую идет логистика до Великой Новоселки, составляет примерно 7 километров.

"Логистика усложнена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно", - подчеркивается в статье.

Боевые действия в Донецкой области – новости по теме:

Как сообщал Главред со ссылкой на DeepState, российские оккупанты захватили почти весь город Курахово.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

По информации аналитиков, противник планирует дальнейшее продвижение и уже проводит переброску сил в направлении Мирнограда.

Войска РФ пытаются прорваться ближе к Мирнограду, рассказал и.о начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк. Враг ежедневно обстреливает город и пытается прорвать оборону ВСУ в окрестностях.

Оккупанты пытаются взять Покровск в "клещи", сказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Обстановка напряженная, но пока россиянами не удалось достичь успехов, чтобы напрямую угрожать самому городу.

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Что известно о Великой Новоселке?

Великая Новоселка – поселок городского типа в Волновахском районе Донецкой области. Административный центр Великоновоселковской поселковой общины. Населенный пункт фактический разрушен вследствие полномасштабной войны России против Украины.

К декабрю 2024 года из населенного пункта выехало 95% населения, пишет Википедия.

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