Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

Несмотря на тяжелую ситуацию в Покровске до сих пор остается 7300 жителей.

https://glavred.info/ukraine/vrag-pytaetsya-vzyat-pokrovsk-v-kleshchi-kakaya-situaciya-v-gorode-10628189.html Ссылка скопирована

Россияне пытаются цепляться за дома в отдельных населенных пунктах /Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Основное:

Россияне давят на Покровском направлении

Армия РФ пытается взять Покровск "в клещи"

В городе остается около 7300 жителей

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Враг пытается взять Покровск Донецкой области "в клещи". Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, Покровское направление остается одним из самых напряженных в течение последнего месяца.

видео дня

"Оккупантам сейчас не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать самому городу Покровск", - сообщил Трегубов.

Он отметил, что захватчикам не удается взять город "в клещи", хотя они пытаются "просочиться".

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что на самом деле может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах. Очень трудно в каждой сводке перечислять полный перечень тех населенных пунктов, в которых они пытаются проводить штурмовые действия, потому что он достаточно длинный", - подчеркнул спикер.

Покровск / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что несмотря на ежедневные обстрелы Покровска и в целом тяжелую ситуацию в городе, желающих эвакуироваться стало меньше, чем раньше.

По словам главы Покровской городской военной администрации Сергея Добряка в Покровске до сих пор остается 7300 жителей, цитирует "Суспільне Новини".

"Сейчас эвакуация немного снизилась, после 12 декабря, когда отключили газоснабжение, а затем и электроснабжение, то тогда за неделю выехало почти 3000 человек. Сегодня если брать статистику от 5 до 10 человек выезжает за сутки", - сообщил начальник МВА.

По его словам, российские войска умышленно обстреливают коммунальную технику в течение последних семи недель.

Добряк добавил, что сейчас в городе остались немного магазинов, несколько аптек, работают несколько специалистов территориального центра, которые уговаривают пожилых людей уехать из Покровска. Работают также коммунальные службы, которые вывозят мусор, также функционирует ритуальная служба.

Работники теплосети самостоятельно сделали две котельные, которые отапливают больницы.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков Института изучения войны, с конца декабря российская оккупационная армия активизировала наступление на восток от Покровска Донецкой области. Это может свидетельствовать о том, что командование РФ по-прежнему рассматривает окружение Покровска как одну из своих ключевых стратегических целей в этом районе.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщал, что россияне не перестают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Враг возле Покровского направления сосредоточил более 70 тысяч военных. По его словам, главной задачей является непросто окружить город, а перерезать логистику, которая может усиливать украинские группировки там.

Капитан Нацгвардии Виталий Литвин рассказал, что россияне пытаются обойти Покровск с направлений Песчаного и Николаевки, враг улучшил там свое тактическое положение. ВСУ прилагают все усилия, чтобы не позволить оккупантам захватить город.

Читайте также:

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред