РФ хочет непросто окружить Покровск: стала известна главная цель Путина на город

Чтобы удержать в окружении Покровск оккупантам понадобится дополнительный серьезный ресурс войск.

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Под Покровском тяжелая ситуация / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Тимочко:

Россияне готовятся к захвату Покровска

Главной задачей РФ является непросто окружить город

Чтобы захватить Покровск РФ будет пытаться сначала оккупировать Курахово

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что россияне не перестают штурмовать украинские позиции на Донецком направлении. Враг, вероятно, имеет целью продвинуться к Покровску, чтобы захватить этот город.

Также известно, что россияне у Покровского направления сосредоточили более 70 тысяч военных. По его словам, главной задачей является непросто окружить город, а перерезать логистику, которая может усиливать украинские группировки там.

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Иван Тимочко для 24 канала подчеркнул, что Покровск имеет не только военное, но и политическое значение для Владимира Путина. Для того, чтобы воплотить замысел по окружению города у россиян может уйти много времени, потому что взять его в блокаду очень нелегко.

"Для того, чтобы удержать в окружении Покровск оккупантам понадобится дополнительный серьезный ресурс войск. Его им придется или снимать с других направлений, или перебрасывать в сторону города", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Россияне, по его мнению, вероятно, чтобы захватить Покровск будут пытаться сначала оккупировать Курахово, чтобы сделать там плацдарм для переброски войск на Покровское направление.

"Замысел врага понятен, но, чтобы взять в кольцо такой большой город, оккупантам надо наступать по флангам широким фронтом. Я думаю, что россияне будут пытаться продвигаться к центральным логистическим путям", - предположил Иван Тимочко.

Какая ситуация на Покровском направлении / скриншот: deepstatemap

Он также добавил, что оккупанты атакуют Покровск различными видами вооружения, однако боев за город еще нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ заявили о том, что Покровск может стать плацдармом РФ. Виталий Литвин сообщил, что россияне имеют значительные ресурсы как в живой силе, так и в технике. По его словам, украинские защитники уничтожают много вражеской техники.

Полковник ВСУ назвал цель РФ на 2025 год и предупредил об угрозе для пяти регионов. Полковник запаса Роман Свитан сообщил, что с точки зрения конституции РФ, руководство страны-агрессора будет стремиться "восстановить государственную целостность", пытаясь полностью захватить эти территории и вытеснить украинские войска.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Перед Новым Годом воины ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов. Также по его словам, сейчас самая тяжелая ситуация на фронте - на Покровском и Кураховском направлениях.

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