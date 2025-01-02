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"ВСУ отбили жесткий штурм оккупантов": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Марина Фурман
2 января 2025, 14:29
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По словам президента Украины, сейчас самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.
Зеленский, ВСУ
ВСУ продолжают проводить операцию в Курской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Перед Новым годом воины ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Кроме этого он поблагодарил украинские подразделения, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупанта.

"За результаты в боях в эти дни я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно. Молодцы, воины! Спасибо всем!", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, сейчас самая тяжелая ситуация на фронте - на Покровском и Кураховском направлениях.

"Был сегодня доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции. Ежедневно - и 31 декабря, и 1 января - постоянные российские штурмы в Донецкой области. Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времовском направлениях. Отдельно обсудили защиту Херсонщины. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции - более 30 российских атак ежесуточно", - рассказал Зеленский.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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